D4エンタープライズは9月28日、PC(Windows)向けレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」を発表。本日より第一弾タイトルとして『EGGコンソール レリクス PC-8801』の配信を開始した。価格は880円。

さらに現在「プロジェクトEGG」に参加しているコンテンツホルダーの作品から、今後「EGGコンソール」に登場予定のタイトルも公開する。

▼EGGコンソール特設ウェブサイトはこちら

https://www.amusement-center.com/project/egg/console/

さまざまなキャラクターの憑依しながら遺跡を探索する

異色のアクションアドベンチャー!

本作は1986年にボーステックから発売されたアクションアドベンチャーゲーム。突如、海中より現れた遺跡に、精神体として漂っていた主人公。

なぜ精神体になっていたのか、主人公は何をしないといけないのかなどの説明はなく、遺跡内の探索を進めることで、おぼろげに状況が見えてくる。

本作では倒した相手に憑依するスピリットライドというシステムがひとつの見所。憑依した肉体によって、攻撃方法や耐久力は異なるので、探索を続けるうえでどの生物に憑依するかが攻略のカギとなる。

さらに自分の行動によって入手できるアイテムが変化したり、ストーリー展開やエンディングが変わったりするので、遺跡内の探索をどのように進めていくかは、プレイヤー次第。あれこれ試行錯誤できるところは、本作ならではの楽しみといえるだろう。

世界観を盛り上げるための演出も熱く、SF色豊かなキャラクターデザインや、人間型キャラクターの重厚な動き、効果的に入る波の音など、映画的な要素はゲームを否応なしに盛り上げる。

ちなみにオープニングとエンディングの音楽は、なんとクリスタルキングが担当しており、当時大きな話題となった。

※注意

当時の「レリクス」ゲーム仕様で、ゲーム進行が停止する場合がございます。その場合はアプリケーション内の「ゲームリセット」を行ない、始めからプレイをお願いします。

紹介動画

EGGコンソールの主な機能

●どこでもセーブ・ロード

ゲーム中のどのシーンでもセーブを行なえる。

●ゲーム速度変更(0.5倍~4倍の間でリアルタイムに変更可能)

高難度のゲームもスローで攻略できる。

●ボタン割り当て変更

ゲーム内で利用するボタンの割り当てを変更可能。

●画面表示設定

画面表示をドットバイドットモードと、ゲーム画面拡大表示モードを用意。

●「ギャラリー」モード(※1)

当時の貴重なマニュアルやジャケットをいつでも閲覧可能。

●「シーンセレクト」モード(※2)

ゲーム内の特徴的なシーンをすぐに楽しめる。

●「遊び方」説明

ゲームの基本的な進め方を掲載。

※1、※2:ゲームによっては収録されないこともございます。

今後の配信予定タイトル

D4エンタープライズが所有するIPを積極的に配信するとともに、現在「プロジェクトEGG」に参加しているコンテンツホルダーのPC-8801タイトルを続々と配信予定。

また、今後はMSX・PC-9801のゲームタイトル移植開発や、より多くのコンテンツホルダーに賛同を検討してもらい、将来的には今年サービス開始22周年を迎える「プロジェクトEGG」の配信タイトル数(1000タイトル以上)を目指す予定とのこと。

■ ゲームアーツ

・テグザー

・シルフィード

■ 日本ファルコム

・ザナドゥ

・イース

など

■呉ソフトウエア工房

・アルゴー

など

■アートディンク

・A列車でいこう

など

■マイクロキャビン

・は~りぃふぉっくす

など

■リバーヒルソフト

・琥珀色の遺言

など

■ハミングバードソフト・グループSNE

・ラプラスの魔

■フォーチュン

・リグラス

■そのほか(D4エンタープライズIP)

・ハイドライド

など

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール レリクス PC-8801

ジャンル:アクション

配信:D4エンタープライズ

メーカー:ボーステック

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2023年9月28日)

価格:880円

IARC:12+(12才以上対象)

©2023 D4Enterprise Co.,Ltd. / ©2023 MSX Licensing Corporation.

©1985 GAME ARTS/h.godai/s.uesaka

©1986 GAME ARTS

©Nihon Falcom Corp. All rights reserved.

© KSK

©ARTDINK

Copyright © MICROCABIN INC. All rights reserved.

©althi Inc.

© グループSNE

fortune.inc