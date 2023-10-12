篠原修司のアップルうわさ情報局 第1212回
筆圧が強いとヤバそう
アップル「Apple Pencil（第3世代）」ペン先がマグネット交換式に?
2023年10月12日 17時00分更新
アップルが開発している新型のApple Pencil（第3世代）は、マグネットでペン先を交換する仕組みになるという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで9月30日にリークした。
同氏は匿名の情報筋からの話として、新しいApple Pencilには交換可能なマグネットチップのペン先が同梱されるとの情報を明かした。
添付された画像では、ドローイング、テクニカルドローイング、ペインティング用といった用途別のペン先を確認できる。
便利にはなるだろうが、筆者は筆圧が強いのでマグネットの強度が少し不安だ。
Based on what my source reported— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023
the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips
(for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh
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