アップル「Apple Pencil（第3世代）」ペン先がマグネット交換式に?

アップルが開発している新型のApple Pencil(第3世代)は、マグネットでペン先を交換する仕組みになるという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで9月30日にリークした。

同氏は匿名の情報筋からの話として、新しいApple Pencilには交換可能なマグネットチップのペン先が同梱されるとの情報を明かした。

添付された画像では、ドローイング、テクニカルドローイング、ペインティング用といった用途別のペン先を確認できる。

便利にはなるだろうが、筆者は筆圧が強いのでマグネットの強度が少し不安だ。

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips



(for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh