合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月29日、Nintendo Switch向けオープンシナリオ・アドベンチャーゲーム『ヴァンパイア:ザ・マスカレード スワンソング』を2023年9月28日にダウンロード専売で配信開始した。価格は通常版が4980円、2つのDLCを同梱したデラックスエディションが5980円となる。

なお、アスキーゲームではPlayStation 5版の本作の先行レビュー記事を掲載している。参考に一読してみてはいかがだろうか。

・予測不可能だからこそ面白い!行動で物語が分岐するオープンシナリオADV『ヴァンパイア:ザ・マスカレード スワンソング』を先行レビュー

人気TRPGのアドベンチャーゲームがNintendo Switchに登場!

『ヴァンパイア:ザ・マスカレード スワンソング』はプレイヤーの行動によってストーリーが分岐するオープンシナリオ・アドベンチャーゲーム。人気TRPG「ヴァンパイア:ザ・マスカレード」を基にしているが、原作を知らなくてもリアルかつ過激的な描写によって、ダークな世界観を余すことなく楽しめる、大人向けのアドベンチャーゲームとなっている。

自己の中に存在する2つの顔を制御し、3人のヴァンパイアが持つ能力を解き放とう。あなたが選ぶ行動がボストンの運命を大きく左右する興奮のストーリーをNintendo Switchで味わってみよう。

「デラックスエディション」にはゲーム本編に加え、ステータスボーナスを得られる装備アイテム3種とブラッドパックからなるDLC「ATRIFACTS PACK」。さらにL.A. by Nightのゲストスター、Jessica Chobotさんが演じるヴィクトリア・アッシュがゲーム内に登場するようになるDLC「Victoria Ash」が含まれる。

DLC「ATRIFACTS PACK」ではステータスボーナスを得られるアイテムとブラッドパックが追加される。

DLC「Victoria Ash」では、エメムの良き理解者ヴィクトリア・アッシュがゲーム内に登場するようになっている。

【ゲーム情報】

タイトル:ヴァンパイア:ザ・マスカレード スワンソング

ジャンル:オープンシナリオアドベンチャー

販売:DMM GAMES/NACON

開発:Big Bad Wolf

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One

配信日:

PS5/PS4/XBX|S/Xbox One:発売中(2022年8月18日)

Switch:配信中(2023年9月28日)

※Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

価格:

PS5/PS4/XBX|S/Xbox One通常版:7920円(パッケージ/ダウンロード)

PS5/PS4/XBX|S/Xbox OneデジタルDX版:8800円(ダウンロードのみ)

Switch通常版:4980円

Switchデラックスエディション:5980円

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

©2023 Nacon. ©2023 Published by EXNOA LLC and developed by Big Bad Wolf. Paradox Interactive, Vampire: The Masquerade(R) Copyright(C) 2023 Paradox Interactive AB (publ) All rights reserved.