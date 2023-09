PCやゲーム機に最適な最新ストレージの展示や最新ゲームの試遊が可能なSamsungブース【TGS2023】

東京ゲームショウ2023のSamsungブースは、大きいステージがあり、セガ、カプコン、スクウェア・エニックスとコラボした数々のステージイベントが実施されている。詳細はSamsung公式YouTubeチャンネルをチェックして欲しい。

また、中央には最新の内蔵SSDや外付けSSDといった、同社の最新ストレージが展示されていた。

また、アーケード筐体のようなアケコンを使うコーナーでは、カプコンの『ストリートファイター6』が、Nintendo Switchを使ったコーナーではセガの『ソニックスーパースターズ』が、PlayStation 5やPCでゲームを試遊できるコーナーではセガの『ソニックフロンティア』が試遊できるようになっていた。

ブースの側面の壁には、セガ、カプコン、スクウェア・エニックスの人気ゲームのキャラクターが描かれ、コラボ感を演出していた。関係者のサインが描かれているものもあるので、探してみるのも一興だろう。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©SEGA

© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO