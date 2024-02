スクウェア・エニックスは2月14日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、同社のダウンロード版タイトルを対象とした「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~February 2024~」を開催したと発表。セール期間は、2024年2月14日~2月28日までとなる。

詳しくは下記の「セールタイトル一覧掲載ページ」をチェックしてもらいたい。

ここではセール対象タイトルのなかから、一部をピックアップして紹介する。

■セールタイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0214SALE/

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルを一部ピックアップ!

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4

60%オフ!

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch

40%オフ!

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by PlatinumGames Inc.

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

『ロマンシング サガ2』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』

Nintendo Switch

60%オフ!

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『LIVE A LIVE』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『NieR Replicant ver.1.22474487139…』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by Toylogic Inc.

『結合男子』

『結合男子 オールインパック(通常版+純位志献官 総員追加 シーズンパス)』

Nintendo Switch

20%オフ!

© SQUARE ENIX

『THE LAST REMNANT Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『すばらしきこのせかい -Final Remix-』

Nintendo Switch

60%オフ!

© 2007, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

スクウェア・エニックスでは、ダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ人は、こちらもぜひ確認してみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/