2Kは9月13日、2023年9月8日にPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売したバスケットボールゲーム最新作『NBA 2K24』について、発売記念ライブ「コービー・チャレンジナイト」を開催すると発表。開催日時は、2023年9月15日19時より。

「コービー・チャレンジナイト」!

本番組には、ゲストとしてバスケ好きでお馴染みの吉本芸人である「麒麟」の田村裕さんと「NON STYLE」の井上裕介さん、熱狂的NBAファンとして知られる俳優でミュージシャンの金子ノブアキさんが出演。NBA 2K 日本公式X(旧Twitter)と2K Japan公式YouTubeチャンネルでライブ配信予定だ。

『NBA 2K24』の新モードである「マンバモーメント」は、今もなお伝説と語り継がれバスケットボールの歴史に大きな足跡を残したコービー・ブライアント選手のNBAキャリアから、多くのファンの記憶に残っているスーパープレイの数々をリアルに再現し、プレイヤーがコービー選手と同じ偉業を達成できるかを挑戦するゲームモード。

「コービー・チャレンジナイト」では、ゲストが「マンバモーメント」にチャレンジしてコービー選手の伝説的なプレイの瞬間を追体感したり、CPUのNBA選手たちに挑む白熱の5on5対決も開催予定だ。芸能界屈指のバスケ愛あふれるゲストが、コービー選手やNBAの魅力だけでなく、バスケットボールの楽しさを「NBA 2K」を通じてお届けするという。

「NBA 2K」やNBAファンはもちろん、最近バスケが好きになった人でも楽しめる盛り沢山の内容になっているので、「コービー・チャレンジナイト」をぜひ視聴しよう。

●『NBA 2K24』発売記念ライブ配信!

「コービー・チャレンジナイト」配信日時

2023年9月15日19時から、NBA 2K日本公式X(旧Twitter/@NBA2K_Japan)と2K Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信。

「マンバモーメント」の詳細は、下記のコートサイドレポートを確認してほしい。

https://nba.2k.com/2k24/ja-JP/courtside-report/mamba-moments/

▼「マンバモーメント」トレーラーはこちら

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K24

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年9月8日)

価格:

PS5/XSX|Sコービー・ブライアント エディション(通常版):8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS4/Xbox One/Steamコービー・ブライアント エディション(通常版):7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switchコービー・ブライアント エディション(通常版):6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

ブラック・マンバ エディション:1万4080円(ダウンロード版)

※コービー・ブライアント エディションのパッケージ版はPS5/PS4/Switchのみ。ブラック・マンバ エディションのパッケージ版はPS5のみ。

CERO:A(全年齢対象)

©2005-2023 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, T2, the 2K and T2 logos, and Take-Two Interactive Software, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. ©2023 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. BLACK MAMBA®, MAMBA™, KOBE BRYANT™, MAMBA MOMENTS™, MAMBA MENTALITY®, Kobe Bryant’s signature, and the Kobe Sheath Logo are trademarks of Kobe Bryant, LLC, used with permission. All trademarks and copyrights contained herein are the property of their respective holders.

本ゲーム内に含まれるすべての標章および商標は、各所有者に帰属します。BLACK MAMBA®、MAMBA™、KOBE BRYANT™、MAMBA MOMENTS™、MAMBA MENTALITY®、コービー・ブライアント直筆サイン、および、Kobe SheathのロゴはKobe Bryant, LLCの商標であり、許可を得て使用しています。