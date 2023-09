『Lies of P』最新インゲーム動画「ロレンツィーニ・アーケード」を「Lies of P JapanPremium」で公開!

NEOWIZは9月3日、日本国内で実施した『Lies of P』オフラインイベント「Lies of P JapanPremium」にて、最新インゲーム動画「ロレンツィーニ・アーケード」(Lorenzini Arcade)を公開した。

今回の動画は実際の“製品版”によるゲームプレイ画面でおよそ7分30秒の長さで撮影。より強化されたアクション性や打撃感はもちろん、「フェーブルアーツ」「グラインダー」など『Lies of P』のメイン戦闘システムを確認できる内容になっている。恐怖に包まれた「ロレンツィーニ・アーケード」(Lorenzini Arcade)を背景に、さまざまなモンスターやボスが登場する点にも注目したい。

また、動画に登場するすべての敵は今まで公開されていない新しいキャラクターで、ボス戦に対する期待感とともに『Lies of P』ならではの残酷さや緊張感をより感じられる。動画のカットが変わるたびに変化する背景や主人公「P」の衣装、武器も見どころとなっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

本作の発売日は、2023年9月19日予定。価格はスタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版が8360円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円となる。

「ロレンツィーニ・アーケード(Lorenzini Arcade)」

https://youtu.be/0tPZt_Ufe80

なお、ASCII GAMESではオフラインイベントの要素を紹介したレポート記事を公開している。あわせて確認してほしい。

映画館の大スクリーンで「Lies of P」を仮面女子がプレイ! JapanPremiumレポート

gamescom 2023で公開された

「ローザ・イサベル通り(Rosa Isabelle Street)」編も配信中!

また、2023年8月にドイツ・ケルンで開催の「gamescom 2023」で披露されたインゲーム動画「ローザ・イサベル通り」(Rosa Isabelle Street)を『Lies of P』公式YouTubeチャンネルで公開中。

こちらは芸術とロマンにあふれていた場所が火炎に包まれ、廃墟となった建物の中での華麗な戦闘プレイがおよそ7分間繰り広げられる。

とくにアイテム「星の破片」で召喚できる「助霊」と一緒にボスを倒す様子など、さまざまな戦闘スタイルが紹介されているので、こちらも要チェックだ。

「ローザ・イサベル通り(Rosa Isabelle Street)」

https://youtu.be/Yd7DHsGEXuw

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.