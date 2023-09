『Lies of P』武器の組み合わせを紹介する動画「Lies of P武器ショーケースゲームプレイ」を公開!

NEOWIZは9月7日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、複数の武器の組み合わせを強調するショーケース動画を「Lies of P公式YouTubeチャンネル」で公開した。

今回の動画は、ゲームの発売を心待ちにしている『Lies of P』ファンに、ゲーム内での選択肢の豊富さを紹介する内容となっている。

「破骨のこぎりブレード」と「カーカスクリスタル斧の柄」、「コイルミョルニルの頭」と 「大きなパイプレンチの柄」、「舞踊家の曲刀ブレード」と「ブースターグレイブの柄」など、さまざまな武器の組み合わせを確認可能だ。

本作の発売日は、2023年9月19日予定。価格はスタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版が8360円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円となる。

・『Lies of P』武器ショーケースゲームプレイ公開

https://www.youtube.com/watch?v=fvpXL-eHSfU

なお、ASCII GAMESではオフラインイベントの要素を紹介したレポート記事を公開している。あわせて確認してほしい。

●映画館の大スクリーンで「Lies of P」を仮面女子がプレイ! JapanPremiumレポート

https://ascii.jp/elem/000/004/153/4153918/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.