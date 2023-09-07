NEOWIZは9月7日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、複数の武器の組み合わせを強調するショーケース動画を「Lies of P公式YouTubeチャンネル」で公開した。
今回の動画は、ゲームの発売を心待ちにしている『Lies of P』ファンに、ゲーム内での選択肢の豊富さを紹介する内容となっている。
「破骨のこぎりブレード」と「カーカスクリスタル斧の柄」、「コイルミョルニルの頭」と 「大きなパイプレンチの柄」、「舞踊家の曲刀ブレード」と「ブースターグレイブの柄」など、さまざまな武器の組み合わせを確認可能だ。
本作の発売日は、2023年9月19日予定。価格はスタンダードエディションのパッケージ／ダウンロード版が8360円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円、パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円となる。
・『Lies of P』武器ショーケースゲームプレイ公開
https://www.youtube.com/watch?v=fvpXL-eHSfU
なお、ASCII GAMESではオフラインイベントの要素を紹介したレポート記事を公開している。あわせて確認してほしい。
●映画館の大スクリーンで「Lies of P」を仮面女子がプレイ！ JapanPremiumレポート
https://ascii.jp/elem/000/004/153/4153918/
【ゲーム情報】
タイトル：Lies of P
ジャンル：ソウルライクアクションRPG
販売：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
発売日：2023年9月19日予定
※限定版（デラックスエディション／コレクターズエディション）は3日前の9月16日発売予定
価格：
スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）
CERO：D（17才以上対象）
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