NEOWIZは8月19日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、2023年8月23日からドイツ・ケルンで開催する、世界三大ゲームイベントの1つ「gamescom 2023」向けに最新トレーラーを公開した。

ゲームの発売日は、2023年9月19日(限定版は9月16日)。価格は8360円(スタンダードエディションのパッケージ/ダウンロード版)となる。

・最新トレーラー「How Many Lies?」

https://youtu.be/LAxomDHZFh8

「How Many Lies?」に込められた数々の問い

映画のような新しいゲームプレイトレーラー「How Many Lies?」では、スタイリッシュな戦闘、細部にこだわった風景描写、旅の途中で待ち構える禍々しい敵を楽しめる。

また、終始謎の声がゲームストーリーのテーマに沿って、さまざまな質問を視聴者に投げかける演出はなんとも意味深だ。

ウィッシュリスト登録キャンペーンの登録者数が4万件を突破

2023年8月18日時点で、Steam/PS5/PS4におけるウィッシュリスト登録者数が4万件を突破したと発表。目標達成を記念して、「特製USBメモリ」の制作が決定した。

2023年8月24日23時59分59秒までに、手順に沿って本キャンペーンに参加した人を対象として、抽選で50名に「特製USBメモリ」をプレゼントする。

●抽選への応募方法について

本キャンペーンに参加することが条件となる。Steam/PS5/PS4にて本作をウィッシュリストへ登録したうえで、そのことがわかる画像とハッシュタグ「#LiesofPウィッシュリスト登録CP」を付けて、X(Twitter)に投稿しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.