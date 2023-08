カプコンは8月30日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM END OF SUMMER SALE」にて、ラインアップを更新してアップデートしたと発表。

PlayStation Storeでは、『モンスターハンター:ワールド』や超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターワールド:アイスボーン』、それらがセットになった『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』に加え、関連のダウンロードコンテンツもお買い得価格でセール中。

またニンテンドーeショップでは、「囚われのパルマ」シリーズ7周年を記念してゲーム本編や各種ダウンロードコンテンツがお買い得になった「囚われのパルマ Anniversary Sale」を開催している。

【セール概要】

セール名称:CAPCOM END OF SUMMER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale07-2j4il/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

▼セール期間:2023年9月13日23時59分まで ※セール価格はPS Plus会員向け

https://store.playstation.com/ja-jp/search/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89/1

PS4『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【26%オフ!!】:1472円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:2990円

セール価格【34%オフ!!】:1972円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン デジタルデラックス』(超大型拡張コンテンツ+デラックスキット)

通常価格:3990円

セール価格【26%オフ!!】:2952円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【26%オフ!!】:2952円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション デジタルデラックス』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ+デラックスキット)

通常価格:4990円

セール価格【20%オフ!!】:3992円

PS4『モンスターハンター:ワールド DLCコレクション』(追加コンテンツパック)

通常価格:4074円

セール価格【60%オフ!!】:1628円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン コンプリート ジェスチャーパック』(追加コンテンツパック)

通常価格:1700円

セール価格【40%オフ!!】:1020円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン コンプリート BGMパック』(追加コンテンツパック)

通常価格:1500円

セール価格【40%オフ!!】:900円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン モンスターフィギュアパック1』(追加コンテンツパック)

通常価格:2000円

セール価格【40%オフ!!】:1200円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン バリューセレクション1「カプコン大好きセレクション」』(追加コンテンツパック)

通常価格:1000円

セール価格【40%オフ!!】:600円

ニンテンドーeショップ

▼セール期間:2023年9月25日23時59分まで

【囚われのパルマ Anniversary Sale】

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html

Nintendo Switch『囚われのパルマ』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【51%オフ!!】:1990円

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1990円

Nintendo Switch『囚われのパルマ デラックス エディション』(ゲーム本編+追加コンテンツパック)

通常価格:6101円

セール価格【50%オフ!!】:2990円

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain デラックス エディション』(ゲーム本編+追加コンテンツパック)

通常価格:6990円

セール価格【50%オフ!!】:3490円

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。