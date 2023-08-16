「バイオハザード」や「デッドライジング」シリーズなど夏に良くあうタイトルがラインアップ
最大76％オフ！「CAPCOM END OF SUMMER SALE」が熱い！
カプコンは8月16日より、継続セール中のSteam Storeに、PlayStation Storeとニンテンドーeショップのセールを加えた「CAPCOM END OF SUMMER SALE」を開催。開催期間はストアやコンテンツによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
PlayStation Storeでは、「バイオハザード」シリーズから『バイオハザード ヴィレッジ』『バイオハザード RE:3』『バイオハザード RE:2』『バイオハザード7 レジデントイービル』、ほかにも「デビル メイ クライ」シリーズや「デッドライジング」シリーズなど、アクションゲームの人気タイトルがラインアップ。
ニンテンドーeショップでは、「デビル メイ クライ」シリーズの各作がデジタルセールに登場。Steam Storeでも『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』や『MEGA MAN SUMMER PACK』といった複数タイトルをまとめたバンドルコンテンツがお買い得となっている。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM END OF SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale07-2j4il/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■PlayStation Store
▼セール期間：2023年8月30日23時59分まで
https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS5／PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（BH7 GE本編＋BHヴィレッジ GE本編）
通常価格：8990円
セール価格【50％オフ!!】：4495円
PS5／PS4『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3900円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（RE:2本編＋RE:3本編）
通常価格：6990円
セール価格【79％オフ!!】：1467円
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：6101円
セール価格【68％オフ!!】：1952円
PS4『デッドライジング トリプルパック』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【45％オフ!!】：2795円
PS4『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【76％オフ!!】：975円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2023年8月30日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html
Nintendo Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
Steam Store
▼セール期間：2023年8月22日1時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/endofsummer
Steam『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』（CAS本編＋CAS2本編＋追加タイトル62本）
通常価格：1万2400円
セール価格【76％オフ!!】：2976円
※各タイトルプレイに必要な「Capcom Arcade Stadium」本編と「Capcom Arcade 2nd Stadium」本編も含まれています。
Steam『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2547円
セール価格【60％オフ!!】：1018円
Steam『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【60％オフ!!】：1344円
Steam『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1316円
Steam『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【67％オフ!!】：1677円
「ロックマン」シリーズを贅沢にまとめた
お得な「MEGA MAN SUMMER PACK」を販売中！
販売期間：2023年8月22日1時59分まで
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル製品は終了日以降も販売する可能性がございます。
Steam『MEGA MAN SUMMER PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/33860/MEGA_MAN_SUMMER_PACK/バンドル価格：4750円
★収録タイトル★
『ロックマン クラシックス コレクション』
『ロックマン クラシックス コレクション 2』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』
『ロックマン11 運命の歯車!!』
『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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