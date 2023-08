カプコンは8月1日、現在、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Steamストアで開催している「CAPCOM SUMMER SALE」について、セールの後半戦のスタートとして新たなラインナップを追加した。セール期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

本日からは、PlayStation Storeでは『モンスターハンター:ワールド』や『モンスターハンターワールド:アイスボーン』に加え、『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション』などの対戦格闘ゲーム、「逆転裁判」シリーズなどが新たにセールに登場。

ニンテンドーeショップでも「逆転裁判」シリーズをはじめ、『大神 絶景版』『帰ってきた 魔界村』『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』など、名作の数々がお買い得価格でセール中だ。

また、Steam Store限定で、対戦格闘タイトル4作を詰め込んだお得な「FIGHTING SUMMER PACK」を2023年8月8日1時59分まで販売中。このセットには「EVO 2023」のメイン競技に選出されている『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』も含まれている。

【セール概要】

セール名称:CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale06-4jk6r/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

▼セール期間:2023年8月16日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/

PS4『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)

通常価格:1900円

セール価格【25%オフ!!】:1492円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:2990円

セール価格【34%オフ!!】:1973円

※プレイには、『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)が必要です。

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】:2992円

PS4『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション』(ゲーム本編+アップグレードキット)

通常価格:1990円

セール価格【50%オフ!!】:995円

PS4『STREET FIGHTER V - ストリートファイターV シーズン 5 プレミアムパス』(追加コンテンツパック)

通常価格:3000円

セール価格【56%オフ!!】:1320円

※プレイには、『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション』(ゲーム本編+アップグレードキット)が必要です。

PS4『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』(ゲーム本編+アップグレードキット+追加コンテンツパック)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

PS4『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

ニンテンドーeショップ

▼セール期間:2023年8月15日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html

Nintendo Switch『大神 絶景版』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【67%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【66%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

Nintendo Switch『成歩堂レジェンズコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:6990円

セール価格【58%オフ!!】:2935円

Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』(ゲーム本編+単品タイトル30本+特典タイトル1本)

通常価格:4000円

セール価格【50%オフ!!】:2000円

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』本編と特典『Capcom Arcade 2nd Stadium:ガンスモーク』が含まれています。

※こちらのセットに含まれる製品は単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。

▼セール期間:2023年8月20日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_5.html

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】:2990円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3950円

Steam Store

▼セール期間:2023年8月8日1時59分まで

FIGHTING GAMES SALE

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/evo

Steam『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【50%オフ!!】:995円

Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3953円

▼セール期間:2023年8月8日1時59分まで

RESIDENT EVIL FRANCHISE SALE

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/residentevil

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【60%オフ!!】:1996円

Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション)

通常価格:5990円

セール価格【50%オフ!!】:2995円

▼セール期間:2023年8月4日1時59分まで

DEVIL MAY CRY FRANCHISE SALE

https://store.steampowered.com/sale/devilmaycryfranchise

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

Steam Storeでは対戦格闘タイトル4本をまとめた

お得な「FIGHTING SUMMER PACK」を販売中

販売期間:2023年8月8日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『FIGHTING SUMMER PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/33738/FIGHTING_SUMMER_PACK/

バンドル価格:3840円

★収録タイトル★

『カプコン ファイティング コレクション』

『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』

『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』

『Marvel vs. Capcom: Infinite』