Steamでは「ロックマン」シリーズがセットになったバンドル版も！
「CAPCOM SUMMER SALE」がさらにアップデート！Steam Storeタイトルを追加
カプコンは8月8日、現在開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」にSteam Storeタイトルを追加してアップデートした。
対象タイトルに、弁護士となって窮地の依頼人を逆転無罪へと導く「逆転裁判」シリーズ、世代を超えて親しまれているアクションゲーム「ロックマン」シリーズの各作が登場。
そのほかにも、アーケードの名作62本がセットになった『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』をはじめ、『大神 絶景版』『帰ってきた 魔界村』など名作の数々がお買い得価格となっている。
また、Steam Store限定で「ロックマン」「ロックマンX」「ロックマン ゼロ＆ゼクス」の各コレクションと『ロックマン11』の全6作を詰め込んだお得な「MEGA MAN SUMMER PACK」を、2023年8月22日1時59分まで販売中だ。
セール期間はストアごと、またタイトルによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-4jk6r/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
▼セール期間：2023年8月15日1時59分まで
Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
Steam『成歩堂レジェンズコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【58％オフ!!】：2935円
▼セール期間：2023年8月22日1時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/endofsummer
Steam『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2547円
セール価格【60％オフ!!】：1018円
Steam『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【60％オフ!!】：1344円
Steam『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1316円
Steam『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【67％オフ!!】：1677円
Steam『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』（CAS本編＋CAS2本編＋単品タイトル62本）
通常価格：1万2400円
セール価格【76％オフ!!】：2976円
※各タイトルプレイに必要な「Capcom Arcade Stadium」本編と「Capcom Arcade 2nd Stadium」本編も含まれています
Steam『大神 絶景版』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【50％オフ!!】：1523円
Steam『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【50％オフ!!】：1681円
Steam『帰ってきた 魔界村』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
「ロックマン」シリーズを贅沢にまとめた
お得な「MEGA MAN SUMMER PACK」を販売中！
販売期間：2023年8月22日1時59分まで
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル製品は終了日以降も販売する可能性がございます。
Steam『MEGA MAN SUMMER PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/33860/MEGA_MAN_SUMMER_PACK/
バンドル価格：4750円
★収録タイトル★
『ロックマン クラシックス コレクション』
『ロックマン クラシックス コレクション 2』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』
『ロックマン11 運命の歯車!!』
『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』
PlayStation Store
▼セール期間：2023年8月16日23時59分まで
https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
PS4『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション』（ゲーム本編＋アップグレードキット）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2023年8月15日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html
Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』（ゲーム本編＋単品タイトル30本＋特典タイトル1本）
通常価格：4000円
セール価格【50％オフ!!】：2000円
※『Capcom Arcade 2nd Stadium』本編と特典『Capcom Arcade 2nd Stadium：ガンスモーク』が含まれています。
※こちらのセットに含まれる製品は単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。
▼セール期間：2023年8月20日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_5.html
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2990円
※プレイには、『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）が必要です。
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3950円
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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