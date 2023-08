セガは8月25日、Nintendo Switch用ソフト『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』にて、人気キャラクター・ピーナッツくんのコスチュームをダウンロードコンテンツ(DLC)として実装すると発表。また、「K-POPミュージックパック」についての情報を公開した。

本作の発売日は2023年8月30日。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が5489円/ダウンロード専売のデジタルデラックス版が6589円となる。

なお、ピーナッツくんのDLCは無料でゲット可能。K-POPミュージックパックは2023年9月28日配信予定で、価格は550円だ。

アスキーゲームでは本作のプレイレビューを掲載している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

自宅がノリノリのパーティ会場に早変わり!Switch版『サンバDEアミーゴ』プレイレビュー

ピーナッツくんのコスチュームを無料配信!

ピーナッツくんは、動画や配信企画、アーティスト活動など、さまざまな場所で活躍するキャラクター。甲賀流忍者ぽんぽこさんと一緒にバーチャルYouTuber(VTuber)として活動中で、幅広い層から人気を得ている。

DLCはピーナッツくんの特徴的なフォルムを生かした、アミーゴのきせかえコスチューム。まるでピーナッツくんがアミーゴを食べているように見えるものになっている。

また、2023年8月24日にはバーチャルYouTuberの甲賀流忍者ぽんぽこさんも登場する動画を配信。ゲームプレイやDLCを楽しんでいるので、視聴してみてはいかがだろうか。

ちなみに、本DLCは2023年秋発売予定のMeta Quest用の『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』でも実装予定。こちらもお見逃しなく。

【ピーナッツくん×『サンバDEアミーゴ』特別配信】

出演者(敬称略):ピーナッツくん/甲賀流忍者ぽんぽこ

配信アドレス:https://www.youtube.com/watch?v=FqKIPCTW7WM

K-POPミュージックパックを紹介!

本作では、有料DLCとして8つの異なるミュージックパックの配信が予定されている。2023年9月28日には「K-POPミュージックパック」と「セガミュージックパック」が配信予定だ。

なお、「セガミュージックパック」はデジタルデラックス版購入者に向けて、2023年8月30日から先行で配信される。

【ダウンロードコンテンツ詳細】

●2023年9月28日配信予定

・K-POPミュージックパック(価格:550円)

「Cupid (Twin Version) - Sped-Up」 by FIFTY FIFTY

「Dynamite」 by BTS

「Permission to Dance」 by BTS

・セガミュージックパック(価格:550円)

※デジタルデラックス版向けに2023年8月30日より先行配信。

「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」 from 「龍が如く」シリーズ

「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』

【ゲーム情報】

タイトル:『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』

ジャンル:リズムアクション

販売:セガ

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月30日

価格:

通常版:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:6589円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オンライン時2~8人)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』

ジャンル:リズムアクション

販売:セガ

プラットフォーム:Meta Quest 3/Meta Quest 2/Meta Quest Pro

発売日:2023年秋発売予定

※Meta Quest 3への対応は2023年後半予定

価格:3990円

プレイ人数:1人(オンライン時2~8人)

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。