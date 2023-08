アップル「iPhone SE（第4世代）」ついに6.1インチベースに?

アップルが開発しているとうわさの新型iPhone SE(第4世代)は、かなりのアップグレードになるという。リーカーのUnknownz21氏がTwitterで8月8日に明かした。

同氏によると、iPhone SE(第4世代)はついにiPhone 8ベースのフレームの利用をやめることを決めたという。

これまでのうわさではiPhone SE(第4世代)はiPhone XRベースのフレームを採用すると言われており、これによりディスプレーサイズのアップや機能の充実が期待されている。

The SE 4 seems like it’s gonna be a pretty decent upgrade. They’re finally ditching the iPhone 8 style frame (good riddance 🙄)



Pretty good selection of features too 👌