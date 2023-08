アップルは日本時間9月13日深夜2時(現地時間9月12日午前10時)、Apple Parkで恒例の秋季イベントを開催。「iPhone 15」を発表する見込みだ。これまでに伝えられているリーク情報やアナリストの予測をまとめる。

※本文に書かれている要素はすべてうわさや推測などにもとづく未確定の情報です。アップルが発表した内容ではなく、情報の正しさを保証するものではありません。

9月15日(金)予約開始?

9月22日(金)発売?

例年どおりなら発表週の金曜に予約開始、一週間後の金曜に発売というスケジュール感になりそうだ。ただし新しいカメラセンサーの歩留まりによって発売が遅れるといううわさもあった。

iPhone 15…通常機種?

iPhone 15 Plus…通常機種、大型版?

iPhone 15 Pro…上位機種、カメラ/ディスプレー強化?

iPhone 15 Ultra…上位機種、カメラ/ディスプレー強化、大型版?

ラインアップは4種類とされている。「iPhone 15 Pro Max」ではなく「iPhone 15 Ultra」という名称になるといううわさがある。Apple Watch Ultraと合わせたシリーズ名だ。このうち新開発のディスプレー(LG Display)を搭載するというiPhone 15 Pro、iPhone 15 Ultraは品薄になるといううわさもあった。

iPhone 15 据え置き?

iPhone 15 Plus 据え置きor値下げ?

iPhone 15 Pro 値上げ?

iPhone 15 Ultra 値上げ?

iPhone 14 Plusシリーズがあまり売れなかったため、iPhone 15 Plusシリーズは値下げするのではないかとされている。一方、好評の上位機種はさらに値上げとなり、最上位機種は1099ドルから1299ドルへ値上げされるのではないかという予想もあった。円安もあって日本人には厳しい価格になるかも。

シルバー/ブラック/ダークブルー?

新色としてマット系のダークブルーがラインナップされる可能性がある(やや強引だがイベントへの招待状もシルバー/ブラック/ダークブルーの3色で構成されていた)。ただし過去にはダークレッドや明るいグリーンといったうわさもあった。

iPhone 15 Pro New Info



Colors:

Silver gray (the edge is similar to silver and the back panel is gray)

Black (lighter than 14 pro black, not like 13 pro bright black)

Blue (looks darker)



Packaging: The 15 pro series wallpaper displayed is very similar to the 14pro wallpaper,… pic.twitter.com/G1gEiq562y