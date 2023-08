HandyGamesは8月14日、Steamで配信中のローグライクFPS『PERISH』(ペリッシュ)をPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneで発売することを決定したと発表。発売日など詳細は、続報に期待してほしい。

・PC版リリーストレーラー

■『PERISH(ペリッシュ)』概要

古代神話の世界を舞台にしたローグライクFPS。煉獄の世界で目覚めた戦士となり、最大3人の仲間とともに、クリーチャーの大群を倒し、宇宙の啓示の場所であるエリシオンを目指そう。

【ゲーム情報】

タイトル:PERISH(ペリッシュ)

ジャンル:FPS/アクション

販売:HandyGames

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One

発売日:未定

価格:未定

プレイ人数:1人(オンライン1人~4人)

CERO:未定

© 2023 THQ Nordic AB Sweden. Developed by ITEM42 LTD, UK. Published by HandyGames, Germany. PERISH, THQ, THQ Nordic, HandyGames, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other brands, product names, and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※「PlayStation」「PS4」「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。