スクウェア・エニックスは12月22日、スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー) 大陸の覇者』において、2023年12月27日20時より「『オクトラ大陸の覇者』第13回生放送」を配信すると発表した。

番組では、年末年始キャンペーン、お正月に登場予定の新キャラクター紹介、3回目となるコラボカフェの紹介、「第2回 オクトラ芸術の覇者」コンテストの大賞・特別賞などを発表、そして今後のロードマップ情報など、盛りだくさんの情報を公開するという。

また、2023年12月21日より新たな闘技大会「ミルガルディ杯」が開催中。あわせて紹介していこう。

『オクトラ大陸の覇者』第13回生放送詳細

▼日時

2023年12月27日20時頃~

▼放送URL

https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20231227003827.html

▼出演

・鈴木 裕人氏(オクトラ大陸の覇者 プロデューサー)

・細川 晋太郎氏(オクトラ大陸の覇者 ディレクター)

・伊藤 幸祐氏(オクトラ大陸の覇者 プランナー)

▼ゲスト

宮内D(アクワイア、オクトパストラベラー/オクトパストラベラーIIディレクター)

▼MC

・芝尾 よしこさん(オクトラ大陸の覇者PM兼 声優【商人猫リーク/ロロ役】)

※掲載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

▼配信内容

・第2回 オクトラ芸術の覇者コンテスト結果発表

・コラボカフェ紹介

・キャンペーン紹介

・新キャラクター紹介

・配信ロードマップ公開

・そのほかの最新情報

「ミルガルディ杯」開催、“ミルガルディ”登場!

新たな闘技大会「闘技大会 -ミルガルディ杯- 」が開催中。予選と本戦のトーナメントを勝ち上がり、優勝することで踊子“ミルガルディ”を入手できる。

・参加条件:

サイドストーリー「闘技大会への誘い 興行主アルディアの手紙」をクリア後、「闘技大会への誘い開催、ミルガルディ杯!」を受注することで参加が可能となる。

※「闘技大会への誘い 興行主アルディアの手紙」を進行するために、メインストーリー「選ばれし者1章」をクリアする必要があります。

・“ミルガルディ”紹介登場PV:

https://youtu.be/v3ukY1_QCAY

流派再興のため奔走する古流武術“ガルド流”の当主

“ミルガルディ”

影響力:所有

ジョブ:踊子

CV:古賀 葵さん

※「闘技大会への誘い 興行主アルディアの手紙」を進行するためには、サイドソリティアのメインストーリー「選ばれし者1章」をクリアする必要があります。

【ゲーム情報】

タイトル:OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル:シングルプレイRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年10月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

