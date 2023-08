スクウェア・エニックスは8月3日、スマートフォン向けゲーム『鋼の錬金術師 MOBILE』にて、「1周年記念コインステップアップガチャ」最大100連無料の施策をはじめ、豪華施策が満載の「1周年特別キャンペーン」を開催した。

また、フェス限定SSRユニットとして「エドワード(祝祭の主役)」と「アルフォンス(鎧と大熊猫の結束)」が新登場。

オリジナルグッズプレゼントキャンペーンと連動したストーリーイベント「錬金術師たちの宴~大錬成祭~」や、「1周年記念お祝いメッセージ投稿キャンペーン」も開催している。それぞれ期間は異なるので、詳しくは下記をチェックしてほしい。

1周年記念特別キャンペーン!ハガモバ10大ニュースに注目

本作は2023年8月4日にサービス1周年を迎える。これを記念し、豪華なキャンペーンを多数実施する「1周年記念特別キャンペーン」を開催。ゲーム内では、注目情報を「ハガモバ10大ニュース」としてピックアップ。ホーム画面左上の「ロビー」から一覧で確認できるので活用しよう。

・1周年記念施策まとめ映像

https://youtu.be/09GZnGWoboU

最大100連無料!1周年記念コインステップアップガチャ

「1周年記念コイン」で行なえる最大100連無料の「1周年記念コインステップアップガチャ」を開催。「1周年記念コイン」は2023年7月27日から8月11日の間、毎日0時にゲーム内メールにて合計100枚を分割してプレゼントしている。

受取期限の2023年8月28日23時59分までなら、配布日以降でも「1周年記念コイン」はすべて受け取り可能なので安心してほしい。

また、本ガチャでは特定STEPにて、ユーザーアンケート企画でTOP10になったユニット・記憶印影から1つを選んで獲得できるアイテムを、おまけでプレゼントする。

【開催期間】

2023年8月3日メンテナンス後~8月31日4時59分

期間限定フェスガチャ「1周年記念フルメタフェス」

燕尾服姿の「エドワード(祝祭の主役)」と、マントを羽織った「アルフォンス(鎧と大熊猫の結束)」がフェス限定SSRユニットとして登場する期間限定フェスガチャ「1周年記念フルメタフェス」が開催。本ガチャではSSRの排出率が通常3%から5%にアップしている。

【開催期間】

2023年8月3日12時~9月3日11時59分

・新ユニット紹介映像

https://youtu.be/6ph5Iww99MU

ストーリーイベント「錬金術師たちの宴~大錬成祭~」

ストーリーイベント「錬金術師たちの宴~大錬成祭~」では、「軍部祭りスペシャル」に主役として招かれたエドワードが、次第に現実離れした事態に巻き込まれていく物語や、複数のバトルコンテンツが楽しめる。

また、イベント交換所などで手に入る「記憶の印」との交換で、新登場のUR記憶印影が入手できる。

※詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください

【開催期間】

2023年8月3日12時~8月23日23時59分

<ストーリーイベント連動> 1周年記念オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

『鋼の錬金術師 MOBILE』オリジナルグッズが抽選で合計100名に当たるプレゼントキャンペーンが開催。ストーリーイベント「錬金術師たちの宴~大錬成祭~」をプレイし、条件を満たすことで応募できる。

A4クリアポスターとイラスト色紙(2種)の各1枚は担当声優のサイン入り。さらに当選者全員には、ドット絵を使用したオリジナルアクリルスタンドキーホルダーを追加でプレゼントする。応募方法などの詳細は特設サイトやゲーム内イベントページを確認してほしい。

【開催期間】

2023年8月3日12時~8月31日23時59分

【特設サイト】

https://special.member.jp.square-enix.com/hagane-mobile/camp2308/

1周年記念お祝いメッセージ投稿キャンペーン

応募条件をすべて満たした人の中から抽選で20名に、エドワードとアルフォンスの可愛いイラストを使用したオリジナル缶バッジ2個セットをプレゼント。お祝いメッセージやゲームの感想などを投稿しよう。

<応募条件>

①『鋼の錬金術師 MOBILE』公式X(Twitter)アカウントをフォロー

②対象ツイートをリツイート

③「#ハガモバ1周年」と「#エドアル缶バッジ」を付けてハガモバ1周年のお祝いメッセージやゲームの感想などを投稿

<応募期間>

2023年8月23日23時59分まで

・公式X(Twitter)

https://twitter.com/hagane_mobile

【ゲーム情報】

タイトル:鋼の錬金術師 MOBILE

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2022年8月4日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)

© 2021-2023 荒川弘/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、トゥームレイダー/TOMB RAIDER、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。