スクウェア・エニックスは7月27日、スマートフォン向けゲーム『鋼の錬金術師 MOBILE』にて、2023年8月1日22時より公式ウェブ番組「『鋼の錬金術師 MOBILE』アメストリス中央放送局~1周年直前スペシャル~」の実施が決定したと発表。

また、2023年7月27日よりゲーム内では「1周年記念カウントダウンログインプレゼント」を開始している。ガチャを無料で引ける「1周年記念コイン」がもらえるので、お見逃しなく。

公式ウェブ番組「アメストリス中央放送局~1周年直前スペシャル~」実施決定!

『鋼の錬金術師 MOBILE』サービス開始1周年を記念して、公式ウェブ番組「『鋼の錬金術師 MOBILE』アメストリス中央放送局~1周年直前スペシャル~」が実施決定。今回は2部構成でお送りする。

第1部では、朴璐美さんと釘宮理恵さんが出演し、作品トークやゲームの最新情報をピックアップして紹介。第2部では、ハガモバ運営メンバーから1周年記念キャンペーンやアップデート情報などを紹介するという。

豪華なプレゼントキャンペーン企画も用意されているとのことなので、お楽しみに!

番組概要

【番組名】『鋼の錬金術師 MOBILE』アメストリス中央放送局~1周年直前スペシャル~

【配信日時】2023年8月1日22時開始

【出演者】

朴璐美さん(エドワード・エルリック役)

釘宮理恵さん(アルフォンス・エルリック役)

吉田尚記さん(MC)

椎名崇徳氏(『鋼の錬金術師 MOBILE』プロデューサー)

【番組ページ】https://sqex.to/2Y61w

【YouTube】https://www.youtube.com/watch?v=1ETk3zQKy2E

「1周年記念カウントダウンログインプレゼント」が開催中!

2023年7月27日から8月2日の7日間、8月3日開催予定の1周年記念キャンペーンのカウントダウン企画として「1周年記念 カウントダウンログインプレゼント」を開催。期間中の毎日0時にゲーム内メールにて「1周年記念コイン」をプレゼントしている。7日間合計で合計10枚の「1周年記念コイン」がもらえる。

※「1周年記念 カウントダウンログインプレゼント」の受領期限は、すべて8月28日23時59分までとなります。

「1周年記念コイン」は10枚で2023年8月3日から開催予定の「1周年記念コインステップアップガチャ」を1ステップ分無料で引くことができる。ステップ1(10連分)では、ガチャのおまけで1周年を記念した特別なSSR指名招集状をプレゼント!

さらに、2023年8月3日からは「1周年記念コイン」が大量に入手できるキャンペーンを実施予定。続報に期待しよう。

また、『鋼の錬金術師 MOBILE』のゲーム内や公式Twitterでは、日替わりでドット絵のイラストによるカウントダウンが行なわれている。こちらも要チェックだ。

・『鋼の錬金術師 MOBILE』公式Twitter

https://twitter.com/hagane_mobile

【ゲーム情報】

タイトル:鋼の錬金術師 MOBILE

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2022年8月4日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)

© 2021-2023 荒川弘/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、トゥームレイダー/TOMB RAIDER、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。