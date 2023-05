スクウェア・エニックスは5月31日、スマートフォン向けゲーム『鋼の錬金術師 MOBILE』にて、新ユニット「お父様(人造人間を率いる「父」)」を実装したと発表。

人造人間を率いる「お父様」が新ユニットで登場!

SSR「お父様(人造人間を率いる「父」)」

CV:大塚明夫さん

7人の人造人間を生み出した張本人で、彼らの「父」として君臨する男。アメストリス全土を巻き込んだ大規模な計画を、地下で粛々と進めている。すべては、人智を超える己の目的を達成するために。

・新ユニット「お父様(人造人間を率いる「父」)」紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=c-X1k44ajE8

■ステップアップガチャ「暗躍の首魁」

【開催期間】2023年5月31日12時~6月22日11時59分

「お父様(人造人間を率いる「父」)」が登場するステップアップガチャ「暗躍の首魁」が開催。

ステップ5で無料10連、ステップ6では10連ガチャ中にSSR「お父様(人造人間を率いる「父」)」を1体確定で獲得できる(※ステップ4とステップ6は有償ダイヤ限定)。また、ピックアップガチャ「暗躍の首魁」も同時開催中だ。

リリース300日記念キャンペーン開催中!

『鋼の錬金術師 MOBILE』は2023年5月30日にリリースから300日を迎えた。ユーザーへの感謝と、リリース300日を記念して2023年5月25日メンテナンス終了後から6月22日4時59分の間、「リリース300日記念キャンペーン」と題してさまざまな施策を実施している。

■リリース300日記念ログインボーナス第1弾

【開催期間】2023年5月25日6時頃~6月8日4時59分

期間中の累計7日間、ログイン時に「鍛錬の道」で使用できる素材が入手できる。

■リリース300日記念メールプレゼント

【受取期間】2023年5月30日0時~6月30日23時59分まで

全プレイヤーにダイヤ300個をメールにてプレゼント。

※そのほか、各種施策の詳細についてはゲーム内お知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:鋼の錬金術師 MOBILE

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2022年8月4日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)