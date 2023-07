カプコンは7月25日、現在開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」にアップデートを実施したと発表。本日から、Steam Storeとニンテンドーeショップのセールラインアップを追加しているという。

Steam Storeでは「モンスターハンター」シリーズや「ストリートファイター」シリーズ、「バイオハザード」シリーズ、「デビル メイ クライ」シリーズなど、人気タイトルの数々がお得な価格で登場。また、対戦格闘タイトル4本がセットになった『FIGHTING SUMMER PACK』もSteam Store限定で販売している。

ニンテンドーeショップでも人気の『モンスターハンターライズ』をはじめ、超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』、両方がセットになった『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』など、「モンスターハンター」シリーズのゲーム本編やダウンロードコンテンツがお求めやすい価格でセール中だ。

セール名称:CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale06-4jk6r/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store

セール期間:2023年8月8日1時59分まで

FIGHTING GAMES SALE

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/evo

Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3953円

Steam『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【50%オフ!!】:1495円

Steam『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(MHWゲーム本編+拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【50%オフ!!】:2995円

Steam『STREET FIGHTER V - チャンピオンエディション』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【50%オフ!!】:995円

▼セール期間:2023年8月8日1時59分まで

RESIDENT EVIL FRANCHISE SALE

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/residentevil

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【60%オフ!!】:1996円

Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション)

通常価格:5990円

セール価格【50%オフ!!】:2995円

Steam『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

Steam『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

▼セール期間:2023年8月4日1時59分まで

DEVIL MAY CRY FRANCHISE SALE

https://store.steampowered.com/sale/devilmaycryfranchise

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

★Steam Storeでは対戦格闘タイトル4本をまとめたお得な「FIGHTING SUMMER PACK」を販売中!

販売期間:2023年8月8日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル製品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『FIGHTING SUMMER PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/33738/FIGHTING_SUMMER_PACK/

バンドル価格:3840円

★収録タイトル★

『カプコン ファイティング コレクション』

『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』

『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』

『Marvel vs. Capcom: Infinite』

ニンテンドーeショップ

▼セール期間:2023年8月20日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_5.html

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【60%オフ!!】:1590円

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ デラックスエディション』(ゲーム本編+デラックスキット)

通常価格:4990円

セール価格【60%オフ!!】:1990円

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】:2990円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(超大型拡張コンテンツ+デラックスキット)

通常価格:4990円

セール価格【24%オフ!!】:3790円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3950円

Nintendo Switch『追加重ね着武器パック 「ロストコード」 14種』(追加コンテンツパック)

通常価格:1400円

セール価格【25%オフ!!】:1050円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Nintendo Switch『追加重ね着武器パック 「ぬいぐるみ」 14種』(追加コンテンツパック)

通常価格:1400円

セール価格【25%オフ!!】:1050円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1990円

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。