カプコンは7月20日より、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Microsoft Storeの各デジタルストアで「CAPCOM SUMMER SALE」を開催中だ。セール期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールの注目は、『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツである『モンスターハンターライズ:サンブレイク』と、それを含む『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』『モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット』がPlayStation Storeセールに初登場したこと。

また、「バイオハザード」シリーズや「ロックマン」シリーズ、そのほかの同社が誇る人気タイトルも絶賛セール中となっている。この機会に、気になっていたタイトルをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。

セール名称:CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale06-4jk6r/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品んや単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※CEROレーティング「Z」の「Z バージョン」は18才以上のみ対象の製品です。18才未満の方には販売しておりません。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

●セール期間:2023年8月2日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/

PS5/PS4『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】:2992円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

PS5/PS4『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(超大型拡張コンテンツ+デラックスキット)

通常価格:4990円

セール価格【25%オフ!!】:3742円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

PS5/PS4『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【25%オフ!!】:4492円

PS5/PS4『モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット』(ゲーム本編+MHRデラックスキット+超大型拡張コンテンツ+MHR:SBデラックスキット)

通常価格:6990円

セール価格【25%オフ!!】:5242円

PS5/PS4『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

PS4『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【68%オフ!!】:974円

PS4『バイオハザード リベレーションズ2 コンプリートシーズン』(ゲーム本編+シーズンパス)

通常価格:3565円

セール価格【72%オフ!!】:998円

PS4『ロックマン30周年3タイトルパック』(ゲーム本編×3)

通常価格:1万175円

セール価格【76%オフ!!】:2442円

PS4『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【76%オフ!!】:975円

ニンテンドーeショップ

●セール期間:2023年8月15日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

Nintendo Switch『バイオハザード4』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『バイオハザード5』(ゲーム本編)

通常価格:3300円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『バイオハザード6』(ゲーム本編)

通常価格:3300円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

●セール期間:2023年8月2日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html

Nintendo Switch『深世海 Into the Depths』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【50%オフ!!】:995円

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium Bundle』(ゲーム本編+単品タイトル30本+特典タイトル1本)

通常価格:4000円

セール価格【62%オフ!!】:1500円

※『Capcom Arcade Stadium』本編と特典『Capcom Arcade Stadium:魔界村』が含まれています。 ※こちらのセットに含まれる製品は単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。

Microsoft Store

●セール期間:2023年8月1日18時59分まで

XSX|S/Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4900円

セール価格【40%オフ!!】:2994円

XSX|S/Xbox One『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3900円

セール価格【75%オフ!!】:997円

XSX|S/Xbox One『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3900円

セール価格【75%オフ!!】:997円