NEOWIZは8月4日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox Oneで開発を進めている『Lies of P』について、日本限定オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」の参加応募締め切りが週末2023年8月6日23時59分59秒までに迫ってきたことを発表。

あわせて、イベントに公認インフルエンターが出演することを明らかにした。誰が来るかは、続報に期待しよう。映画館の大スクリーンと音響で本作を楽しむチャンスなので、応募を忘れずに。

ゲームの発売日は、2023年9月19日（限定版は9月16日）予定。価格は、スタンダードエディションのパッケージ／ダウンロード版が8360円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

＜オフラインイベント「Lies of P JAPAN PREMIUM」実施概要＞

実施日程：2023年9月2日 15時開場／15時30分開演予定

会場：東京都 豊洲 ららぽーと豊洲内 ユナイテッド・シネマ豊洲

出演者：

イベント進行／MC：篠原光さん（eスポーツ実況／MC／ナレーター）

ゲスト：アイドルグループ「仮面女子」より

月野もあさん（https://onl.sc/L28H4t9）

陽向こはるさん（https://onl.sc/QzwybJm）

★公認インフルエンサーも数名出演予定

特別ゲスト：

『Lise of P』開発総括ディレクター：崔智遠（チェ・ジウォン）氏

Round8スタジオ長：朴星俊（パク・ソンジュン）氏

参加方法：エントリーフォームに所定の内容を入力のうえ、応募。

募集人数：150名

受付期間：2023年7月18日～2023年8月6日23時59分59秒 ※ まで

※日本時間となります。

来場特典：

・『Lies of P』JAPAN PREMIUM特製 布製トートバッグ

・『Lies of P』JAPAN PREMIUM特製 A4サイズクリアファイル

・『Lies of P』JAPAN PREMIUM特製 A2サイズポスター

注意事項

・イベント当日はセミフォーマルな服装（男性は襟付きのポロシャツなど、女性は露出を抑えた衣装）でお越しください。

・特殊なコスチュームでのご来場を希望の場合、会場での更衣室などの用意はございません。

・当選者の方には当選連絡時に指定の座席番号をお伝えします。

・当日は座席番号の提示が必要となります。当選連絡のメールは大切に保管をしてください。

・当選されなかった方は当日に会場にお越しいただいても、ご入場いただくことはできません。

・譲渡・転売はご遠慮ください。

応募はこちらから！2023年8月6日23時59分59秒まで!!

「Lies of P JAPAN PREMIUM」エントリーフォーム：https://forms.gle/5TTMqhqWx6vbz1N27

【ゲーム情報】

タイトル：Lies of P

ジャンル：アクションRPG

販売：NEOWIZ

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：2023年9月19日予定

※限定版（デラックスエディション／コレクターズエディション）は3日前の9月16日発売予定

価格：

スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）

CERO：D（17才以上対象）

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