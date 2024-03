ハピネットは3月14日、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」の第9弾タイトルとして、Nintendo Switch用ソフト『ウォーグルーヴ1+2』(パッケージ版)を、2024年5月30日に発売すると発表した。価格は4400円。

『ウォーグルーヴ1+2』は、『ウォーグルーヴ』と『ウォーグルーヴ2』が1つのパッケージになった製品。追加コンテンツ「ウォーグルーヴ:ダブル トラブル」も収録されている。

本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約を開始。なお、ダウンロード単品版はChucklefishよりそれぞれ配信中だ。

・『ウォーグルーヴ1+2』公式サイト

・トレーラー

『ウォーグルーヴ』について

「The Game Awards」にノミネートされた実績を持つ、ファンタジーテイストのターンベース戦術シミュレーション。プレイヤーの指揮により、司令官や剣士、魔術師といったユニットを戦術的に動かし、マップの攻略を目指す。

さらには、村を占拠し収入を得る、兵舎でのユニット雇用、条件で発生するクリティカルヒット、地形の防御力などを上手に活用することで戦いを有利に進められる。

可愛くハイクオリティに描かれるキャラクターたちが戦う世界観で、成長要素はないが戦略と戦術で勝利する楽しさを味わえる、シンプルで正統派なターンベースのシミュレーションをぜひ堪能してほしい。

なお、4段階の難易度と、自分好みに設定できるカスタム難易度があるため、プレイに行き詰まった時や、さらに歯応えを求める場合でも自由に調整が可能だ。

●戦場を把握し戦略を立て、ユニットの相性や特殊スキルを活かした戦術で勝利を掴み取れ

指揮できるユニットは最大26種。『ウォーグルーヴ』では全21種、『ウォーグルーヴ2』では新たに5種追加され全26種となり、より深い戦術バトルが可能に。

攻撃能力はないがユニットを輸送できる「馬車」や、敵を引き寄せる能力を持つ「カエル」など、個性的な特性を持つユニットも登場し、戦術の幅を広げる。敵との相性、天候や地形を考えたユニットの雇用、ユニット毎の特性を効果的に発揮するための陣形を考えたりと、懐かしくも骨太なシミュレーションが楽しめる。

また強力な攻撃や味方の回復、特殊な移動などさまざまな効果が発動する司令官のスキル「グルーヴ」は、使い方次第で戦局が一変する。それぞれが異なる特殊能力を持つ司令官は総勢20名以上。「グルーヴ」を使うタイミングを見極め、勝利をこの手に!

●心行くまで遊び尽くせる大ボリュームのゲーム内容

ストーリーモードのほかにも多彩なモードがプレイ可能。『ウォーグルーヴ』では、敵との5連戦に挑む「アーケードモード」と、1ターンですべてが決まる敵との知力勝負の「パズルモード」を収録。

『ウォーグルーヴ2』では、進行ルートを選択し、有限な戦力、ゴールドで戦い抜くローグライクな「コンクエストモード」に挑戦できる。

またカスタムコンテンツでは、オリジナルのマップやストーリーを作成してオンラインで共有したり、世界中のユーザーが作ったものをダウンロードして遊ぶことができる。最大4人で対戦や協力するマルチプレイもあり、盛り沢山のゲーム内容がこの1つのパッケージで遊び尽くせる!

●個性的なキャラクターたちで描かれる、1から2へと続く壮大な物語

舞台はさまざまな種族が共存するオーラニア大陸。『ウォーグルーヴ』では、母国であるチェリーストーン王国を救うために立ち上がる若き女王マーシアの戦いが描かれる。

その3年後、『ウォーグルーヴ2』では新たなキャラクターの登場により再び巻き起こる争いが3つの物語で展開していく。

シリアスな物語でありながら、コミカルで個性的なキャラクターによってファンタジーの世界観を体験できる。

『ウォーグルーヴ1+2』初回購入特典

セレクションサウンドトラックCD

本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約を開始。初回購入特典として、『ウォーグルーヴ2』のオリジナルサウンドトラックより人気楽曲をセレクトして収録したCD(全10曲)が付属する。

「ハピネットゲームフェス!~2024 春の陣~」に出展

2024年3月16日にベルサール秋葉原で開催される「ハピネットゲームフェス!~2024 春の陣~」に本作が出展。当日は、試遊した人に『ウォーグルーヴ1+2』のオリジナルステッカーをプレゼント!

《開催概要》

【イベント名】ハピネットゲームフェス!~2024 春の陣~

【開催期間】2024年3月16日11時~18時

※状況によって前後する場合がございます。

【開催場所】ベルサール秋葉原 1F・B1F

〒101-0021

東京都千代田区外神田3丁目12-8住友不動産秋葉原ビル

【特設サイト】https://happinet-gamefes.com/

【ゲーム情報】

タイトル:ウォーグルーヴ1+2

ジャンル:ストラテジー/シミュレーション/ロールプレイ

販売:ハピネット

開発:Chucklefish

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年5月30日

価格:4400円(パッケージ版)

プレイ人数:1~4人

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:ウォーグルーヴ

開発・販売:Chucklefish

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:発売中(2019年2月1日)

価格:2050円(ダウンロード版)

タイトル:ウォーグルーヴ 2

販売:Chucklefish

開発:Chucklefish、Robotality

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年3月14日)

価格:2300円(ダウンロード版)

※Nintendo Switch版は2024年3月27日まで1840円(20%オフ)

