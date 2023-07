ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジアは7月3日、日本語版『エルダー・スクロールズ・オンライン』を、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One向けに配信すると発表。配信時期は2023年秋予定。価格は基本プレイ無料、アイテム課金制となる。

*日本の『エルダー・スクロールズ・オンライン』PC版はDMM GAMESにて配信中。

本作は、全世界でさまざまな賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG『エルダー・スクロールズ』シリーズの最新作にして初のオンライン作品。2014年のリリース以降、全世界で2100万人以上がプレイしており、海外でもMMORPG.comで「Best MMO Game」、Game Informerで「Best Game Review」など数々の賞を受賞している。

最新作『The Elder Scrolls Online: Necrom』には、新しく登場する7つ目のクラス「アルカニスト」が追加され、強力なルーン、古代の知識が描かれた書、アポクリファの力そのものを操り、既存のスキルとあわせて使える破壊/防御/回復の魔法を放てる。

詳細については、Bethesda.net の以下のページを確認してほしい。

『The Elder Scrolls Online』最新ニュース:https://bethesda.net/ja/news?tags=the-elder-scrolls-online

【ゲーム情報】

タイトル:エルダー・スクロールズ・オンライン コンソール日本語版

ジャンル:オンラインRPG

配信:Zenimax Online Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One

配信日:今秋予定

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

タイトル:エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

ジャンル:オンラインRPG

販売:DMM GAMES

開発:Zenimax Online Studios

プラットフォーム:PC(Windows/Mac)

対応OS:

Windows:Windows 7 64ビット以上

Mac:Mac OS High Sierra 10.13以上

発売日:発売中(2016年6月23日)

価格:月額課金不要(有料プレミアム会員サービス有り)

※利用には「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)における会員登録(無料)を行ない、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。

Published by EXNOA LLC ©2023 ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls(R)Online: Necrom(TM) developed by ZeniMax Online Studios LLC, a ZeniMax Media company. ZeniMax, The Elder Scrolls, Necrom, ESO, ESO Plus, Bethesda, Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. All Rights Reserved.