合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは4月7日、全世界で2000万人がプレイするPC(Windows/Mac)向け本格MMORPG『エルダー・スクロールズ・オンライン』日本語版(以下、ESO)にて、ベースゲームが無料でプレイできる「無料トライアルイベント」を開催した。期間は、2023年4月18日10時59分まで。

「無料トライアルイベント」はレベル制限やクエスト制限が一切なく、育成したキャラクターは製品版へそのまま引き継ぐことができるので、『ESO』を思う存分楽しめる。さらに「無料トライアルイベント」が初めてのアカウントには500クラウンがプレゼントされる。この機会に『ESO』を楽しんでみてはいかがだろうか。

【イベント期間】

2023年4月7日~4月18日10時59分まで

【無料トライアルイベント説明ページ】

http://eso.dmm.com/freetrial

「無料トライアルイベント」3大POINT

POINT1:3同盟・10種族から8キャラクターまで作成可能!

POINT2:製品版へのキャラクター引き継ぎ可能。レベル制限、クエスト制限一切無し!

POINT3:大規模PvPやハウジングを含む全機能が体験可能!

※「無料トライアルイベント」説明ページの手順に沿って『ESO』を起動してください。

※以前に「無料トライアルイベント」をお楽しみいただいたDMMアカウントも再度無料でプレイできます。キャラクターやアイテムなども継続してご利用できます。

※製品版への移行方法や「無料トライアルイベント」の注意事項につきましては「無料トライアルイベント」説明ページをご参照ください。

ベースゲームが70%オフ! 「スプリングセール」開催中

『ESO』のプレイに必須となる「ベースゲーム」が653円となるほか、チャプター「ハイ・アイル」も67%オフで販売される。このお得な機会に購入してみてはいかがだろうか。

【セール期間】

2023年4月7日~4月21日10時59分まで

【セール対象製品】

製品名:エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版(ダウンロード版)

※『ESO』をプレイするのに必須となるベースゲームです。

通常価格:2178円

キャンペーン価格:653円

製品名:<ハイ・アイル>アップグレード通常版~エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

※「ベースゲーム」をすでにお持ちのプレイヤー向け。最新DLC「ハイ・アイル」をお楽しみいただけます。

通常価格:3960円

キャンペーン価格:1307円

製品名:<ハイ・アイル>アップグレードコレクターズ版~エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

※「アップグレード通常版」に限定デジタルコンテンツ「ハイ・アイル コレクターズパック」が付属するセットです。「ハイ・アイル コレクターズパック」には騎乗動物「アメノス・オルナウグ」やペット「バルフィエラ・センチの子」などが含まれます。

通常価格:4950円

キャンペーン価格:1634円

製品名:<ハイ・アイル>コレクション通常版~エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

※最新DLC「ハイ・アイル」に加え、『ESO』のプレイに必須となる「ベースゲーム」や、今までのDLCである「モロウウィンド」「サマーセット」「エルスウェア」「グレイムーア」「ブラックウッド」が含まれています。

通常価格:6930円

キャンペーン価格:2286円

製品名:<ハイ・アイル>コレクションコレクターズ版~エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

※「コレクション通常版」に「モロウウィンド」「サマーセット」「エルスウェア」「グレイムーア」「ブラックウッド」「ハイ・アイル」の限定デジタルコンテンツが手に入る豪華セットです。

通常価格:7920円

キャンペーン価格:2614円

【販売サイト】

・DMM PCゲームフロア

https://dlsoft.dmm.com/list/article=series/id=301732/

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B09RFHQK78

ゲーム内通貨がお得! 「クラウンセール」

騎乗動物、ペット、コスチューム、消費アイテム、クラウン木枠箱など、さまざまな種類のアイテムが「クラウンストア」で購入できる。その「クラウンストア」で使用できる通貨「クラウン」が、期間中お得な価格で購入できる。

【セール期間】

2023年4月7日~4月14日10時59分まで

【クラウンセール製品詳細(製品名/通常価格/キャンペーン価格)】

・1500クラウンパック/1980円/1584円

・3000クラウンパック/3300円/2475円

・5500クラウンパック/5280円/3696円

・1万500クラウンパック/9955円/6471円

・2万1000クラウンパック/1万9800円/1万1880円

【ゲーム情報】

タイトル:エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

ジャンル:オンラインRPG

販売:DMM GAMES

開発:Zenimax Online Studios

プラットフォーム:PC(Windows/Mac)

対応OS:

Windows:Windows 7 64ビット以上

Mac:Mac OS High Sierra 10.13以上

発売日:発売中(2016年6月23日)

価格:月額課金不要(有料プレミアム会員サービス有り)

※利用には「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)における会員登録(無料)を行ない、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。

Published by EXNOA LLC ©2023 ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls(R)Online: Necrom(TM) developed by ZeniMax Online Studios LLC, a ZeniMax Media company. ZeniMax, The Elder Scrolls, Necrom, ESO, ESO Plus, Bethesda, Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. All Rights Reserved.