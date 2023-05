スクウェア・エニックスは5月22日、位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』にて開催するプロ野球「パ・リーグ6球団」とのコラボレーションについて、各種ゲーム内コラボ施策などを発表した。

期間中、コラボ試合が開催される各球場でゲーム内スタンプラリーを実施するほか、コラボ試合当日のホームラン数と合計得点に応じてふくびき補助券をプレゼントするサンデーホームランキャンペーンを実施する。コラボ期間は、2023年5月25日15時~8月7日14時59分まで。

さぁ『ドラゴンクエストウォーク』をもってコラボ試合に出かけよう!

2023年の「パ・リーグ6球団コラボ」は全6試合のコラボ試合を開催。各コラボ試合に来場した人に来場記念品(リアルグッズ)を用意しているほか、コラボ試合当日のホームラン数と合計得点に応じてふくびき補助券がもらえる「サンデーホームランキャンペーン」も開催される。

また、各球場のホームチームの試合開催日には『ドラゴンクエストウォーク』ゲーム内スタンプラリーも楽しめる。

<パ・リーグ6球団コラボ2023 試合日程>

・2023年5月28日 PayPayドーム

(福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ)

・2023年7月2日 ZOZOマリンスタジアム

(千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス)

・2023年7月9日 京セラドーム大阪

(オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ)

・2023年7月23日 ベルーナドーム

(埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス)

・2023年7月30日 エスコンフィールドHOKKAIDO

(北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ)

・2023年8月6日 楽天モバイルパーク宮城

(東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ)

『ドラゴンクエストウォーク』で“ホームランボール”を探そう

コラボ期間中のホームチーム主催の試合開催日に、球場にて『ドラゴンクエストウォーク』ゲーム内スタンプラリーを楽しめる。

球場内、および球場周辺のどこかに4つある「ホームランボール」をゲーム内で見つけると、見つけた数に応じて「各コラボモンスターヘッド装備」や「各球団限定称号」などを獲得可能だ。

<スタンプラリーコンテンツについて>

・コラボ期間中(2023年5月25日~8月7日)すべてのホームチーム主催試合開催日に実施。

・実施球場は、以下の6球場。 エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道)/楽天モバイルパーク宮城(宮城県)/ベルーナドーム(埼玉県)/ZOZOマリンスタジアム(千葉県)/京セラドーム大阪(大阪府)/PayPayドーム(福岡県)

・実施時間は、各日10時~22時(※2023年5月25日のみ15時開始)。

・「ホームランボール」は、各球場4つ設置される。

・ニンジャのウォーカーズスキル「五感澄明」使用により拡大された範囲で「ホームランボール」を取ることはできない。

・一部の「ホームランボール」は、球場内に設置されている。

・球場内への入場には、各日の観戦チケットが必要。

・雨天などの理由により試合が中止の際も実施されるが、その際はすべての「ホームランボール」をとることができない場合があるので覚えておこう。

・各球団コラボモンスターヘッド装備は、ほかのミッション報酬でも獲得可能。

球場周辺でパ・リーグ6球団コラボモンスターと戦おう

コラボ試合が開催される各球場周辺は、パ・リーグ6球団すべてのコラボモンスターが出現し、ホームチームのコラボモンスターの出現率がアップしている。球場に足を運んでコラボモンスター討伐ミッションにチャレンジしてみてはいかがだろうか。

コラボ試合当日はサンデーホームランキャンペーンを開催

コラボ試合当日のホームラン数と、両チームの合計得点に応じてゲーム内で使用できる「パ6球団コラボ記念ふくびき補助券(以下ふくびき補助券)」をプレゼント!

<プレゼント内容>

・ふくびき補助券100枚:ホームラン1本。

・ふくびき補助券200枚:ホームラン2本以上。

・さらに両チームの合計得点×ふくびき補助券10枚をプレゼント。

(例:3対2でホームラン1本の場合:ふくびき補助券150枚)

<サンデーホームランキャンペーンについて>

・パ・リーグ6球団とのコラボ試合(全6試合)にて開催。

・ふくびき補助券のプレゼント枚数に上限はなし。

・雨天などにより試合中止の場合は、 ふくびき補助券20枚をプレゼント。

・ふくびき補助券10枚で「パ・リーグ6球団コラボ記念‘23装備ふくびき」を1回ひくことができる。

コラボ試合に来場した人に記念品をプレゼント

コラボ試合に入場した人には、来場記念品が用意されている。いずれも数量限定で無くなり次第終了となるので注意しよう。

スラミチボード

コラボ試合当日、入場した先着1万名の人に、ホームチームの帽子をかぶったコラボ「スラミチボード」を1枚プレゼント。

オリジナルツインバット

コラボ試合当日、観戦チケットを持っていて『ドラゴンクエストウォーク』をインストールしている人向けに、各球団とのコラボ「オリジナルツインバット」1000個を用意している。

パ・リーグ6球団コラボグッズの紹介

今年もさまざまなコラボグッズが登場! 発売されるグッズの一部を紹介する。

※各グッズ名称内の「DQウォーク」は「ドラゴンクエストウォーク」の略称です。

※各球団コラボグッズは、各コラボ試合開催にあわせて発売開始予定です。詳細は各球団公式オンラインストアなどをご確認ください。

