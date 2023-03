スクウェア・エニックスは3月23日、位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』にて、プロ野球「パ・リーグ6球団」とのコラボレーションを一昨年、昨年に引き続き、今シーズンも実施すると発表した。

・「ドラゴンクエストウォーク」パ・リーグ6球団特設サイト

https://www.dragonquest.jp/walk/pacificleague2023/

また、ASCII GAMESでは現在、本作のプレイ日記を毎週金曜日に掲載中。こちらもあわせてチェックしてほしい。

●魔剣士のレベル上げは順調?「清めの修練場」は一部で阿鼻叫喚に【『DQウォーク』プレイ日記#32】

https://ascii.jp/elem/000/004/129/4129019/

コラボ試合日程発表!球場で楽しもう

今シーズンのコラボ試合は、新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」を含む各球団のホーム球場にて行なわれ、各試合でコラボ映像や各種演出などを楽しめる。

また、恒例となっているコラボ試合当日のホームラン数などに応じてふくびき補助券が配布される「ホームランキャンペーン」も実施されるという。

コラボ試合日程

・2023年5月28日 PayPayドーム

(福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ)

・2023年7月2日 ZOZOマリンスタジアム

(千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス)

・2023年7月9日 京セラドーム大阪

(オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ)

・2023年7月23日 ベルーナドーム

(埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス)

・2023年7月30日 エスコンフィールドHOKKAIDO

(北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ)

・2023年8月6日 楽天モバイルパーク宮城

(東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ)

※予定は変更となる場合がございます。最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表いたします。

「春うらら さくらこぞう再び!」キャンペーンが開催

2023年3月23日15時より、ゲーム内にて「春うらら さくらこぞう再び!」キャンペーンが開始した。

限定クエストが用意されているほか、フィールドの「さくらこぞう」を倒した数に応じて「伝説の勇者装備ふくびき補助券」合計300枚や、キャンペーン限定のアイテムやアクセサリーを獲得できる。

交換所には過去に実施された春イベントの見た目装備や家具が登場しているので、ゴールドと交換で入手しよう。キャンペーン期間は、2023年4月27日14時59分までとなる。詳しくは下記のお知らせを参照してほしい。

・公式のお知らせページ

https://walk.dragonquest.jp/web/news/show/2023032301

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストウォーク

ジャンル:位置情報RPG

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2019年9月12日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)

<制作スタッフ>

ゼネラルディレクター:堀井雄二氏

キャラクターデザイン:鳥山明氏

音楽:すぎやまこういち氏

開発:コロプラ

企画・制作:スクウェア・エニックス

© 2019-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

©H.N.F. ©Rakuten Eagles ©SEIBU Lions ©C.L.M. ©ORIX Buffaloes ©SoftBank HAWKS