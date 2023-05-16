2023年5月16日（火)20:00から生放送！
5/16火 20時～生放送 マイクラ ネザーで素材集め～マイクラ初心者とジ・エンドへの道パート2～【デジデジ90/ゲーム部+】
2023年05月16日 12時00分更新
前回に引き続き、ゲーム部+は「Minecraft」やります！
前回初めてのマイクラを楽しんだ、ゲーム部+のムラリン＆つばさ2回目はジ・エンドに向けて「ネザーで素材集め」をするそうです。
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▽放送情報
放送日： 2023年5月16日（火）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： マイクラ ネザーで素材集め～マイクラ初心者とジ・エンドへの道パート2～
▽出演
つばさ（MC）https://twitter.com/tsubasa_desu
ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874
ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira