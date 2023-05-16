このページの本文へ

2023年5月16日（火)20:00から生放送！

5/16火 20時～生放送 マイクラ ネザーで素材集め～マイクラ初心者とジ・エンドへの道パート2～【デジデジ90/ゲーム部+】

2023年05月16日 12時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　前回に引き続き、ゲーム部+は「Minecraft」やります！

　前回初めてのマイクラを楽しんだ、ゲーム部+のムラリン＆つばさ2回目はジ・エンドに向けて「ネザーで素材集め」をするそうです。

© 2023 Mojang AB. TM Microsoft Corp.
NOT OFFICIAL MINECRAFT CONTENT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

▽放送情報

放送日：　2023年5月16日（火）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　マイクラ ネザーで素材集め～マイクラ初心者とジ・エンドへの道パート2～

▽出演

つばさ（MC）https://twitter.com/tsubasa_desu
ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874
ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

■2023年5月15日（月）20時から生放送

Xperia 1 Vはスペックもカメラも全部盛り！実機レビューの巻【15分＋αライブ】：スマホ総研定例会265

■2023年5月16日（火)20:00から生放送！

5/16火 20時～生放送 マイクラ ネザーで素材集め～マイクラ初心者とジ・エンドへの道パート2～【デジデジ90/ゲーム部+】

■2023年5月18日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送 ～COMPUTEX TAIPEI 2023の内容をKTUが大予想！～

■2023年5月19日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年5月19日号）

■2023年5月19日（金）20:00から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（2023年5/13～5/19ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版