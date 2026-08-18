2026年8月20日（木）20時から生放送
「オレたちの“激推し自作PCパーツ”を聞いてくれ！」ジサトラが熱く語る生放送【ガジェット助成金もあるよ】
2026年08月18日 14時00分更新
「もうすぐAmazonスマイルセールが始まるけど、9月以降の新製品ラッシュもあるから8月は買い物を控えようかな……」と悩んでいる、ガジェット好きなアナタに朗報です！
ASCII編集部がガチで選んだ「8月に買って損しない超激推しガジェット」を大公開する生放送を、全3回にわたって配信します！
第1回は“ジサトラKTU編”。ジサトラといえば自作PCパーツ、自作PCパーツといえばジサトラ。ということで、「オレたちを信じろ！」と熱意たっぷりなジサトラメンバーが激推しの自作PCパーツを持ってきてくれました。もしかしたら、アナタが気になっていた製品が紹介されるかも？
さらに、番組ではガジェットお買い物応援企画 「アスキー ガジェット助成金」を開催！ Amazonギフトカードを抽選でプレゼントしちゃいます。
夏枯れといわれるこの時期だからこそ、アスキーと一緒にガジェットを盛り上げていきましょう！
▽放送情報
放送日： 2026年8月20日（木）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 【俺達を信じろ！】”この8月に買って損しないガジェットはこれだ！”〜ジサトラKTU編〜ガジェット助成金プレゼント企画あり【Amazonスマイルセール】
▽出演
ジサトラつばさ（MC）
ドリル北村
KTU
古谷（新人営業 兼 1日ジサトラ見習い）
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