カプコンは5月16日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』のオープンベータの事前ダウンロードを開始した。オープンベータは、参加条件を満たしていれば2023年5月19日16時~5月22日16時までの3日間、誰でも無料で参加できる。

対象プラットフォームはPlayStation 5/Xbox Series X|S/Steamとなっているので、まだプレイしたことのない人は、オンラインマルチプレイや新たな機能満載の「バトルハブ」を体験してみてはいかがだろうか。

また、本日よりオープンベータ紹介映像「Open Beta Video」シリーズの第1回を配信。ゲームシステムなどがわかる内容になっているので、ぜひともチェックしよう。

本作の発売日は2023年6月6日、価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

ストリートファイター6 - Open Beta Video 1:

キャラクターとバトルシステム

■開催日時

2023年5月19日16時~5月22日16時(日本時間)

※期間中に問題が発生した場合、緊急メンテナンスを実施する可能性がございます。

※メンテナンス期間中はプレイができません。

■対象プラットフォーム

PlayStation 5/Xbox Series X|S/Steam

■参加条件・方法

・住んでいる地域のレーティング区分で、本作の対象年齢を満たしている人

・参加可能な環境を所有している人

・希望するプラットフォームのアカウントを持っている人

・「CAPCOM ID」に登録・プラットフォーム連携している人

■体験できる対戦・機能

「バトルハブ」へのアクセスが可能になり、プレイヤー同士の対戦や以下の機能を体験できる。

アバター作成(初回のみ)/ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチ/オープントーナメント/トレーニングモード/ハブグッズショップ/エクストリームバトル(日替わり)/ゲームセンター(日替わり)/ チャレンジ(日替わり)/DJブース/フォトスポット

■体験できるキャラクター

リュウ/春麗/ジェイミー/ルーク/ガイル/キンバリー/ジュリ/ケン 計8人

■詳細はこちら

https://www.streetfighter.com/6/ob/ja-jp/

※体験できるキャラクターや内容は、2022年12月に行なわれた「クローズドベータテスト2」と同じです。

※製品版ではすでにさらななる調整を行なっており、キャラクターバランスなどが異なる部分があります。あらかじめご了承ください。

※オープンベータに参加いただくには「CAPCOM IDと対象プラットフォームのアカウント連携」が必須です。当日スムーズにプレイいただくため、事前に登録および連携していただくようお願いいたします。

「オープンベータ」紹介映像「Open Beta Video」シリーズも

公開!

オープンベータをより楽しめる紹介映像「Open Beta Video」シリーズ(計3本)のパート1が本日公開された。本動画では体験できる8人のキャラクター、2種類の操作方法、ドライブシステムの使い方を紹介している。

パート2、パート3もチェックして、2023年5月19日からのオープンベータに備えよう。

■パート1の視聴URLはこちら

https://youtu.be/93wle0fxuGk

■パート2/パート3動画公開

・パート2:2023年5月17日 13時頃

・パート3:2023年5月18日 13時頃

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)