バンダイナムコエンターテインメントは5月11日、『SDガンダム バトルアライアンス』の有料DLC「機動戦士ガンダム 水星の魔女」パックを、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)向けに配信開始した。価格は、880円となる。

さらに本DLCの配信を記念して、スレッタ・マーキュリー役/市ノ瀬 加那さんのサイン色紙や、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2のポスターなどが抽選で当たるTwitterキャンペーンを開催。応募期間は、2023年5月17日23時59分までとなる。

有料DLC「機動戦士ガンダム 水星の魔女」パック配信開始!

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」パックでは、「ガンダム・エアリアル」がプレイアブル機体として登場するほか、ゲーム内で使用可能な拡張パーツやキャピタルチケット、限界突破素材が入手可能。詳細は下記の公式サイトを参照してほしい。

・公式サイト紹介ページ

https://gba.ggame.jp/special/dlc.php

Twitterキャンペーンが開催中! フォロー&RTで豪華賞品が当たる

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」パック配信を記念して、Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを開催中。引用RTで欲しい賞品を投稿すると、当選確率がUPする。

賞品:

●スレッタ・マーキュリー役/市ノ瀬 加那さん サイン色紙 3名

●PS4『SDガンダムバトルアライアンス』 3名

●Nintendo Switch『SDガンダムバトルアライアンス』 4名

●「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2 ポスター 30名

・キャンペーン詳細はこちら

https://gba.ggame.jp/#info_230511_116

【ゲーム情報】

タイトル:SDガンダム バトルアライアンス

ジャンル:アクションRPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)

発売日:発売中(2022年8月25日)

価格:

通常版:8778円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:1万1550円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1人/オンライン1~3人

CERO:B(12才以上対象)

