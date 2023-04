カプコンは4月28日より、ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)版を配信開始した。

※プレイするにはゲーム本編が必要となります。

『モンスターハンターライズ』で「集会所クエスト★7 雷神」をクリアしたハンターは、カムラの里の門前より『サンブレイク』の物語の幕開けに臨める。

これから始める人や、まだストーリー進行が途中の人には、無料配信中の強力なサポート装備がオススメだ。公式サイトなどではさまざまな役立ち情報がまとめて紹介されているのでチェックしてみてはいかがだろうか。

・追加プラットフォーム版 公式サイト

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/

ローンチトレーラー

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)本日発売

『モンスターハンターライズ』の世界が広がり、もっと深く楽しめる超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』。

モンスターの異変を調査する観測拠点「エルガド」を中心に、王国最大の脅威「王域三公」と呼ばれる新たなモンスターをはじめ、亜種モンスターやシリーズからの復活モンスターが続々登場。『モンスターハンターライズ』に登場したモンスターも上位を超えるマスターランクのクエストで、より違った魅力を見せてくれる。

ハンターの武器の個性がさらに広がる新たな鉄蟲糸技が全14武器種に追加。また、狩りの最中にセットした入れ替え技を変更することができる新要素「疾替え」や、「先駆け」などを活用して自分なりのアクションを組み立てることが可能に。サンブレイクでは、さらに進化したハンティングアクションを体験することができる。

最大の脅威「王域三公」をはじめ、多種多様なモンスターが登場

王国の領域を脅かさんとする「王域三公」と呼ばれる新モンスターをはじめ、亜種モンスターやシリーズからの復活モンスターが続々と登場。『モンスターハンターライズ』に登場したモンスターも上位を超えるマスターランクで、ひと味違った狩りごたえを体験!

詳しくはこちら

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/sunbreak/monster/

ハンティングアクション:新たな技や環境生物により狩猟は進化する

翔蟲を用いた各武器の固有技「鉄蟲糸技」が、全14武器種に新たに追加。多彩な武器アクションの個性がさらに広がる。疾替えの書【朱】と疾替えの書【蒼】、2つの入れ替え技のセットに自分好みの異なるアクションがあらかじめ設定することができ、新要素「疾替え」を行なうことで、【朱】→【蒼】→【朱】…と使用できる入れ替え技の変更が可能。

疾替え後に派生できる専用の移動アクション「先駆け」でモンスターの攻撃回避や間合いを調整などに活用することもできる。

また、フィールドには新たな環境生物も複数確認されており、捕まえてアイテムのように使用する猟具生物や、その場に生息したり、回遊していたり、まだ見ぬ環境生物が生息しているので、それを活用した狩猟を楽しむことも可能だ。

詳しくはこちら

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/sunbreak/action/

モンスターの異変を調査する、観測拠点エルガド

エルガドは古龍「メル・ゼナ」を含むモンスターの異変を調査するため、王国領内の砦跡に築かれた観測拠点。ここには王国騎士や調査隊員、物資を運ぶ船乗り、雇われのハンターたちが集っている。交易をおこなう港町としての側面も持ち、モンスターの調査を行うための施設はもちろん、ハンターの狩猟生活に必要な施設がすべて揃っている。カムラの里で行きつけの茶屋も出張しており利用できる。エルガドにおける調査の中心部「騎士団指揮所」では、王国周辺のモンスターに起こった「異変」の謎に迫るべく、日々調査が進められている。

受付嬢のチッチェ、加工屋のミネーレ、雑貨屋のオボロなど狩猟生活にはかかせない施設で魅力的なキャラクターたちが狩猟をサポート。新天地で繰り広げられる新たなストーリーに期待しよう。

詳しくはこちら

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/sunbreak/base/

盟勇クエスト:さまざまなキャラクターと狩りに挑む

「盟勇クエスト」とは、ストーリーに登場するさまざまなキャラクターと狩猟に挑める、シングルプレイ専用のクエスト。個性豊かなキャラクターたちが、ともに狩りを行う強力なパートナー「盟勇」として参加し、新たな狩猟体験が楽しめる。盟勇はクエスト中に体力の回復や罠を設置したり、時には操竜をしたりと、多彩な行動をとりながらプレイヤーと協力してモンスターを狩る。盟勇クエストでしか手に入らない報酬もあるので、メインストーリーとともにチャレンジしよう。

盟勇となるキャラクターは、ゲームを進めていくことで少しずつ増えていく。キャラクターごとに得意武器や立ち回りが異なるので、お気に入りのキャラクターを探してみよう。またカムラの里からはヒノエ・ミノトなども盟勇として登場。

詳しくはこちら

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/sunbreak/follower/

発売日時点では、「Ver.13」までのアップデート内容を実装。「Ver.14」以降のアップデートは、2023年夏以降にまとめて配信予定

発売日時点では、「渾沌に呻くゴア・マガラ」が登場する「Ver.13」までの無料タイトルアップデートを含んでおり、メインストーリークリア後も追加モンスターや追加フィールド、システムの拡張で、より濃密なゲーム体験が待っている。

また、「Ver.14」以降のアップデートは、2023年夏以降にまとめて配信を予定。今後の情報を待とう。それまでは特別な報酬が手に入るイベントクエストなど充実のハンターライフを楽しんでいてもらいたい。

これから始める方に、セットでお得な商品が登場!

『モンスターハンターライズ』(ダウンロード版・ゲーム本編)を持っておらず、サンブレイクをプレイしたい人向けに、ゲーム本編と超大型拡張コンテンツがセットになった『モンスターハンターライズ+サンブレイク セット』、さらに各デラックスキットがセットになった『モンスターハンターライズ+サンブレイク ダブルデラックスセット』を早期購入特典付きで、本日より各ストアにて販売中。

【早期購入特典の内容】

・オトモガルク重ね着装備「なりきりメイケン」

・オトモアイルー重ね着装備「なりきりシマミケ」

※早期購入特典は、後日別途入手できる場合があります。

※重ね着装備は見た目だけを変更するものです。

狩猟生活をより楽しめるダウンロードコンテンツも販売中!

防具の見た目を変えられる「重ね着装備」や、仲間とのコミュニケーションをより豊かにする「ジェスチャー」や「ポーズセット」など、狩猟生活を彩る有料ダウンロードコンテンツも配信中。今後もダウンロードコンテンツのラインナップを追加していく予定だ。

・商品情報はこちら

https://www.monsterhunter.com/rise-xwp/ja-jp/topics/dlc/

Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PS5、PS4版『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の発売を記念してアイテムパックを無料配信!

・【サンブレイク発売記念】スペシャルパック

いにしえの秘薬×10、こんがり肉×30、生命の大粉塵×30、大タル爆弾G×10

『モンスターハンターライズ』本編を翔け上がり、サンブレイクの新たな狩りを楽しめるように強力なサポート防具「クロオビSシリーズ」も配信中(重ね着装備も同時に受け取り可能)。

・防具「クロオビSシリーズ」

上位モンスターの攻撃にも耐える防御力330の性能。装飾品を生産・装備すれば、さらに防御力アップも可能だ。これで強力なモンスターの行動やアクションを見極めながら狩りを有利に運ぼう。

・「里守用武器」

『モンスターハンターライズ』で配信された「里守用武器」もアップデートで上位強化派生を追加。

※ゲーム内の施設「郵便屋」内のメニュー「追加コンテンツ」から受け取ることができます。

※『モンスターハンターライズ』を最新のバージョンにアップデートする必要がございます。

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※『サンブレイク』はダウンロード専売

配信日:

Switch/Steam版:発売中(2022年6月30日)

PS/Xbox/Win版:発売中(2023年4月28日)

価格:

・通常版:3990円

・デラックスエディション:

Switch/PS/Xbox/Win版 4990円

Steam版 5106円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:5990円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:6990円

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

※Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、および Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

※“PlayStation”および“PS5”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.