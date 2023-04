カプコンは4月27日より、Nintendo Switch/PC(Steam)向けハンティングアクション『モンスターハンターライズ』の超大型コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』にて、無料でダウンロードできるイベントクエスト「三龍の胎動」を配信した。

内容は城塞高地で三体の古龍オオナズチ、クシャルダオラ、テオ・テスカトルを討伐するというもの。クリアすると特別な重ね着防具「ウルクススイヤー」の生産素材を獲得可能だ。

また、ゴールデンウィークに配信予定の2つのイベントクエストもあわせて紹介。こちらはジュラトドスの狩猟で希少な原珠が入手可能なクエストと、ラージャンを狩猟することで特別な防具「マッスルシリーズ」の生産素材と称号を手に入れられるという内容だ。これらは、2023年5月4日に配信される。

2023年4月27日配信

イベントクエスト「三龍の胎動」

目的:すべてのターゲットの討伐(オオナズチ、クシャルダオラ、テオ・テスカトル)

目的地:城塞高地

参加・受注条件:MR6以上

2023年5月4日配信

イベントクエスト「泥魚竜で消防だ!」

目的:ジュラトドス1頭の狩猟

目的地:水没林

参加・受注条件:MR1以上

クエスト報酬で希少な原珠が入手可能。特別なサイズのモンスターに挑み、狩猟記録を更新しよう。

2023年5月4日配信

イベントクエスト「烈禍襲来:獅子が魅せる肉体美」

目的:ラージャン1頭の狩猟

目的地:獄泉郷

参加・受注条件:MR10以上

※ゲーム画面はNintendo Switch版のものです。

※配信予定のイベントクエストは予告なく配信日が変更になる場合もあります。

・イベントクエスト情報(公式サイト)

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/event-quest/

各イベントクエストは、カムラの里や観測拠点エルガドにある「郵便屋」内のメニュー「追加コンテンツ」から受け取ることで、集会所クエストカウンターまたは観測拠点カウンターの「イベントクエスト」から受注可能だ。

【Nintendo Switch版】

ダウンロード済みのクエストはオフラインでも無期限にプレイ可能。

【Steam版】

一部のイベントクエストは、一度ダウンロードした後にも再度受信が必要となるため、プレイにはネットワーク接続が必要。

※一部のイベントクエストには受注・参加条件がございます。

※ダウンロードコンテンツのご利用、およびインターネット通信プレイには、最新バージョンにアップデートする必要がございます。

※受信にはインターネット接続が必要です。

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※『サンブレイク』はダウンロード専売

配信日:

Switch/Steam版:発売中(2022年6月30日)

PS/Xbox/Win版:2023年4月28日

価格:

・通常版:3990円

・デラックスエディション:

Switch/PS/Xbox/Win版 4990円

Steam版 5106円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:5990円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:6990円

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

※Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、および Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

※“PlayStation”および“PS5”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.