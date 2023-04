ツイッター、ロゴを柴犬に変更　マスクCEO「約束」守る

ツイッターは4月4日、ブラウザー版のロゴをそれまでの鳥をあしらったデザインから、柴犬に変更した。イーロン・マスクCEOの意向によるもので、同氏が以前から言及している暗号通貨のアイコンと同じ物だ。

今回新しく採用されたアイコンは、黄土色の毛色の犬(柴犬)をあしらった物で、暗号通貨「Dogecoin」と同じデザイン。Twitter上の発言を見る限り、明言こそしていないものの、マスクCEOとDogecoinの双方が同じデザインであることを実質的に認めた格好だ。

マスクCEOは、3月26日にユーザーから送られてきた「Twitterのロゴを鳥から犬に変えてほしい」という要望ツイートに言及するかたちで、「As promised(訳:約束通り)」ともツイート。今回の変更がユーザーの声を受けたものであることを明かした。

Dogecoinは2013年にスタートした暗号通貨。公式プロフィールに「Elon Musk thinks we're pretty cool.(訳:イーロン・マスクは私たちがとてもクールだと思っています。)」と記載するなど、マスクCEOと良好な関係を築いている。

なお、アイコンに使われている柴犬は、かぼすママ(@kabosumama)さんの愛犬 「かぼす」。元救助犬で、2023年4月現在も元気に暮らしているという。

The dog behind the #Doge meme and #Dogecoin cryptocurrency is named Kabosu and she still lives with her owner Atsuko Sato @kabosumama in Sakura, Japan. Kabosu was a rescue dog and became a meme after Atsuko uploaded photos of Kabosu, including the one below, on her blog in 2010. pic.twitter.com/x5Kliw2DVf