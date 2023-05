ポケットペアは5月20日、開発中の新作ゲーム『Never Grave: The Witch and The Curse』をPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページに公開し、ウィッシュリストの登録を開始したと発表。リリース時期は2023年予定で、価格は未定だ。

・公式Steamページ

http://store.steampowered.com/app/2395770/Never_Grave_The_Witch_and_The_Curse/

『Never Grave』は、メトロイドヴァニア×ローグライクをコンセプトとした完全新作の2Dアクションゲーム。プレイヤーはランダム生成されたダンジョンでさまざまな敵と戦い、ステージギミックを乗り越え、ボスの討伐を狙う。帽子を使った憑依システムにより、プレイヤーは敵を操ることができ、独自の戦略を立てて戦うことができる。

また、このゲームは建築・クラフトによるキャラクターの成長を通して、より戦術的な戦いを可能にするという。

さらに、『Never Grave』は最大4人で楽しめるマルチプレイ機能を搭載しており、友達とともに協力してダンジョンの最深部を目指すことが可能だ。

ストアページ公開にともない、PV映像(アナウンスメント トレーラー)も初公開!『Never Grave』の世界観やアクション性をぜひ一度見てみてはいかがだろうか。

『Never Grave: The Witch and The Curse』とは

呪われた帽子とともに進むメトロイドヴァニア×ローグライト。多様な魔法を駆使し、憑依した敵を使い潰しながら最下層を目指そう。戦利品を持ち帰り、村に新たな施設を建てて生活を営み、次の戦いに備えて能力を強化! 最大4人マルチプレイにも対応。

・本格2Dアクション

敵の攻撃を見極め、斬撃や魔法を撃ちこみ、時には地形を利用して勝利を掴め! 遺跡や植物園などのダンジョンは自動生成によってプレイするたびに変化。さらにダンジョン内にはプレイヤーの行く手を阻むギミックやアスレチックも待ち受けている。

・憑依システム

呪われた帽子は憑依した肉体を操る。憑依した敵の専用アクションで活路を開き、戦いを有利に進めよう。

・拠点での営み

ダンジョンで集めた素材を使って、廃墟と化した村の瓦礫を取り除き、新たな施設を建築し、畑で作物の栽培を行なおう。村で生産した料理やポーションを次の戦いに役立てよう。

・マルチプレイ

最大4人のマルチプレイに対応。ほかの世界の仲間を呼び寄せ、一緒にダンジョンを攻略しよう。

■ゲームの特徴

・探索に重きを置いたメトロイドヴァニア×ローグライト。

・洗練され手触り良く設計されたプレイヤーキャラクターの操作性。

・帽子が敵に憑依することで、敵の専用アクションを攻略に利用できる憑依システム。

・キャラクターの2Dアニメに、日本伝統の手描きリミテッドアニメーションを採用。

・まるでしかけ絵本や切り絵の世界を旅するような、厚塗り風の奥行きある背景。

・アーティファクトで2段ジャンプなどのアクションを習得し、探索できるエリアを広げよう。

・魔法やアイテムなどに紐づいた"特性"のシナジーによって、幾度も変化するプレイスタイル。

・手強いボスとの緊張感のある戦闘。ボスの攻撃を見極めればノーダメージ撃破も夢じゃない!

・戦利品を使い村の復興を目指せ。建築や生産を通して己を強化し、次の冒険に備えよ。

・プロシージャルな自動生成ダンジョンによって、プレイするたびに異なる地形を楽しめる。

・マルチプレイ対応。最大4人で協力して攻略を進めよう。

【ゲーム情報】

タイトル:『Never Grave: The Witch and The Curse』

ジャンル:2Dアクション(メトロイドヴァニア×ローグライト)

配信:ポケットペア

プラットフォーム:PC(Steam)/コンソール版も予定あり

発売日:2023年予定

価格:未定

プレイ人数:1~4人