『ラスアスPartII』が70％オフなど名作がお買い得に
『グラセフV』が67％オフ！PS Storeで開催中の「Spring Sale」がラインナップを更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は4月12日、日本国内のPlayStation Storeにて期間限定の割引キャンペーン「Spring Sale」の第二弾を開催した。期間は2023年4月26日までとなる。
今回のセールは、PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）の対象タイトルを、最大80％オフの価格で購入できる春の大型キャンペーンだ。幅広いジャンルのタイトル、追加コンテンツなど、ゲームを存分に楽しめる製品の数々がセール対象となっている。ここでは第二弾で新たに追加されたタイトルや、開催中のセールに含まれる注目タイトルの一部を紹介していこう。
▼「Spring Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/SpringSale/
「Spring Sale」対象タイトル
『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』
・発売元：ELECTRONIC ARTS
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：スポーツ
・通常販売価格：1万3000円
⇒セール割引後価格：5200円＜60％オフ＞
『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA06275_00-23ULTIMATELAUNCH
©2022 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product.© FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA.All rights reserved.Manufactured under license by Electronic Arts Inc.
『グランド・セフト・オート V』
・発売元：Take-Two Interactive Japan GK
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション、アドベンチャー
・通常販売価格：7700円
⇒セール割引後価格：2541円＜67％オフ＞
『グランド・セフト・オート V』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0230-PPSA03421_00-GTAVCROSSGENBUND
Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001-2022. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、GTA Five、Grand Theft Auto Online および[R*]は Take-Two Interactive のマーク/ロゴであり、Take-Two Interactive が著作権を有します。Dolby およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。© 1999-2004 Dolby Laboratories. HDTV およびドルビーデジタルの利用には、別売のケーブルが別途必要になる場合があります。Bink Video を使用しています。© 1997-2022 by Epic Game Tools, Inc. 本ソフトウェア製品には、Autodesk ® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。レーティングアイコンは Entertainment Software Association の商標です。ほかのすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。
『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』
・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：9119円
⇒セール割引後価格：4559円＜50％オフ＞
『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA03265_00-LOSTJUDGMENT0000
©SEGA
『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：3990円
⇒セール割引後価格：2992円＜25％オフ＞
『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA06027_00-ICEBORNME0000000
©CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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