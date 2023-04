ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は4月12日、日本国内のPlayStation Storeにて期間限定の割引キャンペーン「Spring Sale」の第二弾を開催した。期間は2023年4月26日までとなる。

今回のセールは、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルを、最大80%オフの価格で購入できる春の大型キャンペーンだ。幅広いジャンルのタイトル、追加コンテンツなど、ゲームを存分に楽しめる製品の数々がセール対象となっている。ここでは第二弾で新たに追加されたタイトルや、開催中のセールに含まれる注目タイトルの一部を紹介していこう。

▼「Spring Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/SpringSale/

「Spring Sale」対象タイトル

『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』

・発売元:ELECTRONIC ARTS

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:スポーツ

・通常販売価格:1万3000円

⇒セール割引後価格:5200円 <60%オフ>

『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA06275_00-23ULTIMATELAUNCH

©2022 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product.© FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA.All rights reserved.Manufactured under license by Electronic Arts Inc.

『グランド・セフト・オート V』

・発売元:Take-Two Interactive Japan GK

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、アドベンチャー

・通常販売価格:7700円

⇒セール割引後価格:2541円 <67%オフ>

『グランド・セフト・オート V』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0230-PPSA03421_00-GTAVCROSSGENBUND

Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001-2022. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、GTA Five、Grand Theft Auto Online および[R*]は Take-Two Interactive のマーク/ロゴであり、Take-Two Interactive が著作権を有します。Dolby およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。© 1999-2004 Dolby Laboratories. HDTV およびドルビーデジタルの利用には、別売のケーブルが別途必要になる場合があります。Bink Video を使用しています。© 1997-2022 by Epic Game Tools, Inc. 本ソフトウェア製品には、Autodesk ® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。レーティングアイコンは Entertainment Software Association の商標です。ほかのすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』

・発売元:セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:9119円

⇒セール割引後価格:4559円 <50%オフ>

『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA03265_00-LOSTJUDGMENT0000

©SEGA

『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:3990円

⇒セール割引後価格:2992円 <25%オフ>

『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA06027_00-ICEBORNME0000000

©CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。