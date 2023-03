ユービーアイソフトは3月1日、『アノ1800』が2023年3月16日よりPlayStation 5およびXbox Series X|S向けに発売され、すべてのプラットフォームでフリーウィークを開催 * すると発表した。開催期間は、2023年3月17日1時から24日1時(日本時間)。

また、本作がどのようにしてコンソール機向けに開発されたか、その背景を紹介する開発者インタビュートレーラーも本日より公開されている。

*PC版はUbisoft ConnectとEpic Games Storeで実施予定。Steamではフリーウィークの実施はありません。

開発者インタビュートレーラー

フリーウィークエンド期間中は、Ubisoft Connect、Epic Games Store、PlayStation 5、Xbox Series X|Sにてゲーム本編のコンテンツがプレイ可能。製品版を購入した場合は、フリーウィークエンド期間中の進行状況が引き継がれる。 **

Ubisoft Mainzが開発を手掛ける建設型ストラテジーゲームである本作では、巨大な街の建造、効率的かつ生産的な物資補給ネットワークの構築、新たな大陸への入植、地球の果てまでの探索、外交や商業、軍事力で相手より優位に立つなど、プレイヤーのリーダーシップが問われる。

『アノ1800コンソールエディション』は3月16日にPlayStation 5、Xbox Series X|S向けに発売。本作のスタンダード版にはゲーム本編、各種アップデートが含まれ、5280円にて発売される。デラックス版はゲーム本編、各種アップデート、装飾パック3つ *** が収録され、6600円での配信となっている。

アーリーアダプターオファー **** として、事前予約、早期購入の場合には、特典として帝国パック、コンソール先駆者パックを入手可能。こちらには追加のコスメティックや、デジタルアートブック、デジタルサウンドトラックが含まれる。各装飾パックは660円で購入可能だ。

また2023年3月31日に「アノ」シリーズが25周年を迎えることを記念し、Black Screen Recordsによる公式レコード盤サウンドトラック第2弾「Four Seasons」の先行予約が可能。豪華なサウンドトラックで、本作の4つの拡張版を音楽で楽しめる。新たな楽曲は2023年3月31日よりSpotifyでも配信される。

『アノ1800コンソールエディション』の詳細は公式サイトを確認してほしい。

**フリーウィーク期間中の進行状況は、クロスプラットフォームセーブシステムによってどのプラットフォームの製品版にも引き継ぐことが可能です。

***装飾パック:歩行者専用ゾーン、アミューズメント、活気ある都市

****アーリーアダプターオファーについて、パッケージ版は初回生産限定につき店頭在庫が無くなり次第終了となります。デジタル版の特典付与は2023年4月16日までの実施です。

【ゲーム情報】

タイトル:アノ1800コンソールエディション

ジャンル:シミュレーション/ストラテジー

販売:ユービーアイソフト

開発:Ubisoft Mainz

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S

発売日:2023年3月16日

価格:

スタンダード版:5280円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックス版:6600円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, Ubi.com and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.