スクウェア・エニックスは3月7日、新作スマートフォンゲーム『Engage Kill(エンゲージ・キル)』において、メインストーリーの第3章を追加したと発表。これを記念し、「新章追加記念イベント メインストーリー3章」を開催した。

本イベントでは、新登場の★3アシスト「【開始へのプロセス】ノエル・コックス・シャンカール」と交換可能な結晶などが報酬として獲得可能。

また、同日よりピックアップスカウトを開催。本スカウトには★3バトル「【魔を掃う防波堤】寿 葵」が新たに登場している。

メインストーリー「第3章 natalis dies」と基本任務「第7章」「第8章」が本日より追加。基本任務「8-2 HARD」から、新★3アシストキャラクター「【開始へのプロセス】ノエル・コックス・シャンカール」の結晶がドロップする。キャラクターの結晶は145個集めることで、該当キャラクターと交換できる。

新章追加を記念して、2023年3月7日16時より「新章追加記念イベント メインストーリー3 章」が開催中。本イベントを進めていくと、「【開始へのプロセス】ノエル・コックス・シャンカールの結晶」などさまざまな報酬を獲得できる。新★3キャラクターの結晶を多く獲得するチャンスなので、積極的に参加しよう。

【イベントの遊び方】

1)イベント期間中、基本任務の行動力を消費する任務に挑戦

2)クリアすると、行動力1消費につき「新章記念ポイント」を1ポイント獲得

3)「新章記念ポイント」獲得量に応じて「新章記念ミッション」のレベルが上昇

4)到達レベルに応じて報酬をプレゼント

【キャンペーン】

・基本任務(HARD)のクリア時に獲得できる新章記念ポイントの量が、通常の1.5倍!

・新たに追加された基本任務(HARD)7-1、7-2、8-1、8-2は、通常の2倍!

【期間】

・イベント開催期間:2023年3月7日16時~3月21日4時59分

・報酬受け取り期間:2023年3月7日16時~3月28日4時59分

◆基本任務「7章」「8章」の追加にともなう更新

【プレイヤーLv上限の更新】

プレイヤーLvの上限が、「40」から「50」に更新。それにともない、キャラクターのレベルの上限も更新される。

【グレード上限の更新】

プレイヤーLv上限の更新にともない、グレードの上限が「10」から「16」に更新される。

「3章追加記念ピックアップスカウト」開催

2023年3月7日16時より、「3章追加記念ピックアップスカウト」が開催中。このスカウトでは、新★3バトルキャラクター「【魔を掃う防波堤】寿 葵」が新登場している。

また、★3バトルキャラクター「【ボクだけのコマンド】ノエル・コックス・シャンカール」もピックアップキャラクターとして登場。期間は、2023年3月17日15時59分まで。

・新★3キャラ紹介動画|【魔を掃う防波堤】寿 葵(CV:藤井ゆきよさん)

https://www.youtube.com/watch?v=aipVfcMmqrc

ゲーム主題歌好評配信中

ゲーム主題歌「My last engagement」の配信が開始。キサラ役・会沢紗弥さんとクロエ役・香里有佐さんの二人が歌う、ゲーム内のオープニングアニメでも使用されている楽曲となる。ダウンロードして聴いてみてはいかがだろうか。

・楽曲DLはこちら:

https://anxmusic.lnk.to/xYg9NF

【楽曲情報】

「My last engagement」

作詞・作曲・編曲:吟さん(BUSTED ROSE)

歌唱:キサラ(CV:会沢紗弥さん)/クロエ(CV:香里有佐さん)

【配信ストア】

■ダウンロード購入ストア

⇒ iTunes、mora、レコチョク ほか

■音楽サブスクリプションサービス(ストリーミング配信ストア)

⇒ Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、amazon music、Youtube Music、AWA ほか

【ゲーム情報】

タイトル:Engage Kill(エンゲージ・キル)

ジャンル:アニメティック・タイムラインバトルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年3月1日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

