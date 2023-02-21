スクウェア・エニックスは2月21日、事前登録受付中の新作スマートフォンゲーム『Engage Kill（エンゲージ・キル）』の正式サービスを2023年3月1日より開始することと、事前登録者数が30万人を突破したことを発表した。
事前登録者数30万人突破！
事前登録者数が30万人を突破したため、正式サービス開始後にゲーム内通貨「オルゴニウム」×3000個（スカウト10回分）がプレイヤー全員に配布されることが決まった。
さらに、2023年2月20日に放送された公式生放送「正式サービス開始直前 Live！」での報酬を加えると、合計30回分のスカウト（ガチャ）が可能となる。
▼配布決定済み報酬
・ベイロンドル×10万（事前登録者数10万人突破報酬）
・スカウトチケット（スカウト10回分）（事前登録者数15万人突破報酬）
・★3アシスト キサラ【公私のパートナー】（事前登録者数20万人突破報酬）
・「オルゴニウム」×3000（スカウト10回分）（事前登録者数30万人突破報酬）
・スカウトチケット（スカウト10回分）（2023年2月20日放送公式生放送「正式サービス開始直前 Live！」報酬）
▼事前登録はこちらから
・App Store：https://sqex.to/NkYRf
・Google Play：https://sqex.to/azB8A
声優サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催
本作に出演する声優のサイン色紙キャンペーンを開催。今回のキャンペーンでは、ゲーム内に登場するPMC（民間軍事会社）の「ライジングサン・ミリタリーカンパニー」メンバー担当声優4名の直筆サイン入り色紙を、各1名（合計4名）にプレゼント。
『Engage Kill』の公式Twitterアカウント（@EngageKill_PR）をフォロー、希望するサインのハッシュタグをツイートすることで応募完了となる。詳細は下記キャンペーンツイートを確認してほしい。
▼キャンペーン対象声優
・藤井ゆきよさん（寿 葵役）
・岩井映美里さん（ノエル・コックス・シャンカール役）
・伊吹誓乃さん（ハンプティ役）
・増田俊樹さん（エミリオ・ロメロ・アルバレス役）
▼『Engage Kill』の公式Twitter
https://twitter.com/EngageKill_PR
【ゲーム情報】
タイトル：Engage Kill（エンゲージ・キル）
ジャンル：アニメティック・タイムラインバトルRPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年3月1日予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© BCE／Project Engage
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※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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