スクウェア・エニックスは2月21日、事前登録受付中の新作スマートフォンゲーム『Engage Kill（エンゲージ・キル）』の正式サービスを2023年3月1日より開始することと、事前登録者数が30万人を突破したことを発表した。

事前登録者数30万人突破！

事前登録者数が30万人を突破したため、正式サービス開始後にゲーム内通貨「オルゴニウム」×3000個（スカウト10回分）がプレイヤー全員に配布されることが決まった。

さらに、2023年2月20日に放送された公式生放送「正式サービス開始直前 Live！」での報酬を加えると、合計30回分のスカウト（ガチャ）が可能となる。

▼配布決定済み報酬

・ベイロンドル×10万（事前登録者数10万人突破報酬）

・スカウトチケット（スカウト10回分）（事前登録者数15万人突破報酬）

・★3アシスト キサラ【公私のパートナー】（事前登録者数20万人突破報酬）

・「オルゴニウム」×3000（スカウト10回分）（事前登録者数30万人突破報酬）

・スカウトチケット（スカウト10回分）（2023年2月20日放送公式生放送「正式サービス開始直前 Live！」報酬）

▼事前登録はこちらから

・App Store：https://sqex.to/NkYRf

・Google Play：https://sqex.to/azB8A

声優サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催

本作に出演する声優のサイン色紙キャンペーンを開催。今回のキャンペーンでは、ゲーム内に登場するPMC（民間軍事会社）の「ライジングサン・ミリタリーカンパニー」メンバー担当声優4名の直筆サイン入り色紙を、各1名（合計4名）にプレゼント。

『Engage Kill』の公式Twitterアカウント（@EngageKill_PR）をフォロー、希望するサインのハッシュタグをツイートすることで応募完了となる。詳細は下記キャンペーンツイートを確認してほしい。

▼キャンペーン対象声優

・藤井ゆきよさん（寿 葵役）

・岩井映美里さん（ノエル・コックス・シャンカール役）

・伊吹誓乃さん（ハンプティ役）

・増田俊樹さん（エミリオ・ロメロ・アルバレス役）

▼『Engage Kill』の公式Twitter

https://twitter.com/EngageKill_PR

【ゲーム情報】

タイトル：Engage Kill（エンゲージ・キル）

ジャンル：アニメティック・タイムラインバトルRPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2023年3月1日予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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