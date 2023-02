スクウェア・エニックスは2月21日、事前登録受付中の新作スマートフォンゲーム『Engage Kill(エンゲージ・キル)』の正式サービスを2023年3月1日より開始することと、事前登録者数が30万人を突破したことを発表した。

事前登録者数30万人突破!

事前登録者数が30万人を突破したため、正式サービス開始後にゲーム内通貨「オルゴニウム」×3000個(スカウト10回分)がプレイヤー全員に配布されることが決まった。

さらに、2023年2月20日に放送された公式生放送「正式サービス開始直前 Live!」での報酬を加えると、合計30回分のスカウト(ガチャ)が可能となる。

▼配布決定済み報酬

・ベイロンドル×10万(事前登録者数10万人突破報酬)

・スカウトチケット(スカウト10回分)(事前登録者数15万人突破報酬)

・★3アシスト キサラ【公私のパートナー】(事前登録者数20万人突破報酬)

・「オルゴニウム」×3000(スカウト10回分)(事前登録者数30万人突破報酬)

・スカウトチケット(スカウト10回分)(2023年2月20日放送公式生放送「正式サービス開始直前 Live!」報酬)

▼事前登録はこちらから

・App Store:https://sqex.to/NkYRf

・Google Play:https://sqex.to/azB8A

声優サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催

本作に出演する声優のサイン色紙キャンペーンを開催。今回のキャンペーンでは、ゲーム内に登場するPMC(民間軍事会社)の「ライジングサン・ミリタリーカンパニー」メンバー担当声優4名の直筆サイン入り色紙を、各1名(合計4名)にプレゼント。

『Engage Kill』の公式Twitterアカウント(@EngageKill_PR)をフォロー、希望するサインのハッシュタグをツイートすることで応募完了となる。詳細は下記キャンペーンツイートを確認してほしい。

▼キャンペーン対象声優

・藤井ゆきよさん(寿 葵役)

・岩井映美里さん(ノエル・コックス・シャンカール役)

・伊吹誓乃さん(ハンプティ役)

・増田俊樹さん(エミリオ・ロメロ・アルバレス役)

▼『Engage Kill』の公式Twitter

https://twitter.com/EngageKill_PR

【ゲーム情報】

タイトル:Engage Kill(エンゲージ・キル)

ジャンル:アニメティック・タイムラインバトルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年3月1日予定

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© BCE/Project Engage

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、トゥームレイダー/TOMB RAIDER、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。