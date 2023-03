スクウェア・エニックスは3月14日より、新作スマートフォンゲーム『Engage Kill(エンゲージ・キル)』において、初のシナリオイベントとなる「仁義も秩序もなきお菓子作り王決定戦」を開催中だと発表。イベント期間は、2023年3月26日21時59分までとなる。

本イベントはホワイトデーにちなんだイベントとなっており、新登場の★3アシスト【フィジビリなしの本番】富島 リョウと交換可能な結晶などが報酬として手に入るほか、専用のストーリーも楽しめる。

また、同日よりピックアップスカウトを開催。本スカウトでは★3バトル【メルティチョコメイド】キサラを含む期間限定★3キャラクター4名が新登場する。

シナリオイベント「仁義も秩序もなきお菓子作り王決定戦」開催中

本イベントでは、イベント任務(Hard)やイベントミッションを進めることで、新規★3アシストキャラクター「【フィジビリなしの本番】富島 リョウ」の結晶が入手可能。結晶は145個集めることで該当キャラクターと交換できる。

◆新★3キャラクター登場!

【イベントの遊び方】

1)イベント期間中、イベント任務やイベントボスに挑戦

2)上記をクリアすることで、イベントミッションを進行したり、イベントポイントを集めたりすることが可能

3)イベントミッションを達成すると報酬としてオルゴニウムや結晶などが入手可能

4)集めたイベントポイントは、「イベントマーケット」でアイテムなどと交換可能

【期間】

・イベント開催期間:2023年3月14日16時~3月26日21時59分

・報酬受け取り期間:2023年3月14日16時~3月29日4時59分

※イベントミッション「デイリー」は 2023年3月26日21時59分が受け取り期限になります。

「仁義も秩序もなきお菓子作り王決定戦スカウト」開催

2023年3月14日16時より、「仁義も秩序もなきお菓子作り王決定戦スカウト」が開催中。このスカウトでは、下記の4名の期間限定★3キャラクターが新登場している。期間は、2023年3月29日23時59分まで。

★3バトルキャラクター「【メルティチョコメイド】キサラ」

★3バトルキャラクター「【テイク・ザ・ケーキ】メグ・ナンバ」

★3バトルキャラクター「【意外な伏兵】ピーター・チャン」

★3アシストキャラクター「【スペシャルな材料】蜂須賀 ミハイル」

※提供割合など詳細はゲーム内にてご確認ください。

・新★3キャラ紹介動画|キサラ・メグ・ピーター・ミハイルが新衣装で登場!

https://www.youtube.com/watch?v=8nEhyC_OGyA

【ゲーム情報】

タイトル:Engage Kill(エンゲージ・キル)

ジャンル:アニメティック・タイムラインバトルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年3月1日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

