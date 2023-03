スクウェア・エニックスは3月1日より、新作スマートフォンゲーム『Engage Kill(エンゲージ・キル)』の正式サービスを開始した。あわせて、「えらべるPay」が当たるTwitterキャンペーンなども開催している。

▼ダウンロードはこちらから

・App Store:https://sqex.to/NkYRf

・Google Play:https://sqex.to/azB8A

事前登録者数の達成報酬として、新規プレイヤー全員に以下のゲーム内アイテムがプレゼントされる。スカウト(ガチャ)は合計30回分だ。

・ベイロンドル×10万(事前登録者数10万人突破報酬)

・エンゲージキル事前登録記念10連チケット×2

(事前登録者数15万人突破報酬、2023年2月20日放送公式生放送「正式サービス開始直前 Live!」報酬)

・★3アシスト キサラ【公私のパートナー】(事前登録者数20万人突破報酬)

・オルゴニウム×3000(スカウト10回分)(事前登録者数30万人突破報酬)

また、正式サービス開始時点で遊べる内容を紹介する動画も新たに公開されたので、要チェックだ。

『Engage Kill』について

本作は、丸戸史明氏とつなこ氏による完全オリジナルプロジェクト『Project Engage』の新作スマートフォンゲーム。

2022年7月~9月に放送されたTVアニメ「Engage Kiss」と共通の舞台である巨大都市・ベイロンシティにおいて、「D災害」と呼ばれる「悪魔」の引き起こす特殊な事件が多発。主人公は「D災害」に対処する民間軍事会社(PMC)を設立し、仲間とともに悪魔退治に挑む。

ゲームジャンルは「アニメティック・タイムラインバトルRPG」。敵味方の行動順が示されたタイムラインを見極めながら、適切なコマンドを選択する。また、バトル中に発生するさまざまな「オーダー」を達成していき、MAXになると超強力な総攻撃が発動する「オーダーシステム」は独自のシステムで、奥深い戦略が可能となっている。

正式サービス開始記念Twitterキャンペーンを開催

正式サービス開始を記念し、Twitterキャンペーンを開催。『Engage Kill』の公式Twitterアカウント(@EngageKill_PR)をフォローし、キャンペーン対象投稿をリツイートすると、最大1万円分のえらべるPayが合計で100名にプレゼントされる。

期間中、毎日抽選、1日1回参加することが可能。当選結果はゲーム内のお知らせからすぐに確認ができる。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

・開催期間:2023年3月2日0時~3月8日23時59分

【有償限定 各1回限り】72時間限定★3確定スカウト」を開催

2023年3月1日より、アカウント作成から72時間限定で★3バトルキャラ、★3アシストキャラが1体以上確定のスカウトを開催。1回限定なのでお見逃しなく。

スタートダッシュキャンペーン開催

新しくゲームを始めたプレイヤー向けの2つのキャンペーンを開催中。最大でスカウト10回分のオルゴニウムと、★3確定スカウトチケットを手に入れるチャンスだ。

「スタートダッシュミッション」では、ミッションを進めていくことで、本ゲームの基本の遊び方を一通り体験することができる。すべてクリアをすると、オルゴニウム1500個や★3確定スカウトチケットなどがもらえる。

「スタートダッシュログインボーナス」では、10日以上ログインでオルゴニウム1500個をプレゼント。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Engage Kill(エンゲージ・キル)

ジャンル:アニメティック・タイムラインバトルRPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年3月1日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

