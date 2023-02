カプコンは2月17日、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Steamで開催中の「CAPCOM FEBRUARY SALE」をアップデートしたと発表。セール期間は、各ストアで確認してほしい。

2023年6月2日に発売を控える最新作『ストリートファイター6』や、『ストリートファイターV チャンピオンエディション』の2022年シーズン王者を決めるCAPCOM CUPで盛り上がりを見せる『ストリートファイターV』の対象のダウンロードコンテンツがお買い得に。

また、『Capcom Arcade 2nd Stadium』の単品タイトル31作品が50%オフとなっている。この機会を、お見逃しなく。

【セール概要】

セール名称:CAPCOM FEBRUARY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale23-41iu7/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

PlayStation Store

セール期間:2023年3月1日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/707999a0-2dde-4f7c-8679-cae0b0c85081/5

※PS Plus加入者は未加入者の2倍の割引率で対象タイトルの購入が可能です。

PS4『ストリートファイターV』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

PS Plus加入者セール価格【74%オフ!!】:516円

PS Plus未加入者セール価格【37%オフ!!】:1253円

PS4『Capcom Pro Tour Premier Pass Complete Bundle』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:4000円

PS Plus加入者セール価格【50%オフ!!】:2000円

PS Plus未加入者セール価格【25%オフ!!】:3000円

※本コンテンツをご利用いただくには『ストリートファイターV』(ゲーム本編)と該当キャラクターの使用権が必要です。

PS4『Capcom Arcade 2nd Stadium:ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

PS Plus加入者セール価格【50%オフ!!】:100円

PS Plus未加入者セール価格【25%オフ!!】:150円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

PS4『Capcom Arcade 2nd Stadium:ロックマン ザ・パワーバトル』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

PS Plus加入者セール価格【50%オフ!!】:100円

PS Plus未加入者セール価格【25%オフ!!】:150円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

ニンテンドーeショップ

▼Capcom Arcade 2nd Stadium DLC

セール期間:2023年3月1日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale

Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium:マジックソード』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium:ストリートファイター ZERO3』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium:ロックマン 2 ザ・パワーファイターズ』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Steam Store

https://store.steampowered.com/publisher/capcom?l=japanese

▼ストリートファイターV DLC

セール期間:2023年2月27日2時59分まで

Steam『Capcom Pro Tour: 2022 Premier Pass』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:2000円

セール価格【50%オフ!!】:1000円

※本コンテンツをご利用いただくには『ストリートファイターV』(ゲーム本編)と該当キャラクターの使用権が必要です。

Steam『Capcom Pro Tour: 2021 Premier Pass』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:2000円

セール価格【50%オフ!!】:1000円

※本コンテンツをご利用いただくには『ストリートファイターV』(ゲーム本編)と該当キャラクターの使用権が必要です。

Steam『Capcom Pro Tour: 2020 Premier Pass』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:2000円

セール価格【50%オフ!!】:1000円

※本コンテンツをご利用いただくには『ストリートファイターV』(ゲーム本編)と該当キャラクターの使用権が必要です。

▼Capcom Arcade 2nd Stadium DLC

セール期間:2023年3月2日2時59分まで

Steam『Capcom Arcade 2nd Stadium:マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Steam『Capcom Arcade 2nd Stadium:ザ キング オブ ドラゴンズ』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Steam『Capcom Arcade 2nd Stadium:超浮遊要塞エグゼドエグゼス』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。