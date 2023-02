ユービーアイソフトは2月17日、オープンワールドアドベンチャーシューター『ファークライ6』ついて、PlayStation 5/PlayStation 4向けにフリーウィークエンドを実施すると発表。実施期間は、2月17日~2月21日となる。なお、『ファークライ6』はサブスクリプションサービス『Ubisoft+』でもプレイ可能だ。

『ファークライ6』フリーウィークエンド 2月17日~2月21日開催!

フリーウィークエンドでは、ゲーム本編に加えてコラボミッション「ランボー:血への渇望」「消失」(「ストレンジャー・シングス」とのコラボ)を楽しむことが可能。またこの期間中、CO-OPをプレイした全員にリワードとしてスナイパーライフル「ホワイトロータス」が贈られる。

フリーウィークエンドでのプレイ後に製品版を購入すると進行状況が引き継がれ、ヤーラの解放を目指して戦いの続きを楽しむことが可能だ。

フリーウィークエンドの開催にあわせて期間限定で、『ファークライ6』のスタンダードエディションが最大70%オフ、ゲームオブザイヤーエディションが最大56%オフとなるお得なセールを各デジタルプラットフォームにて実施している。詳細はこちらを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:ファークライ6

ジャンル:アドベンチャー/オープンワールド/シューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:発売中(2021年10月7日)

価格:9240円(パッケージ版/ダウンロード版)

※パッケージ版の販売は、PlayStation 4版、PlayStation 5版となります。

CERO:Z(18才以上対象)

タイトル:ファークライ6 ゴールドエディション

プラットフォーム:

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

配信日:発売中(2021年10月7日)

価格:1万3200円(デジタル版のみ)

収録内容:ゲーム本編

シーズンパス

タイトル:ファークライ6 アルティメットエディション

プラットフォーム:

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:発売中(2021年10月7日)

価格:1万5840円(パッケージ版/ダウンロード版)

※パッケージ版の販売は、PlayStation 4版、PlayStation 5版となります。

収録内容:

ゲーム本編

シーズンパス

アルティメットパック

・バイスパック:「マイアミストリップコスチューム」、武器「スコーピオン」、コンバーチブルビークル、武器チャーム「金塊」、ビークルアクセサリー「レターオープナー」、そしてエレガントにして獰猛なシロヒョウの仲間「シャンパン」収録

・クロコダイルハンターパック:「ブッシュワッカーコスチューム」、武器「45/70」、オフロードビークル、武器チャーム「クロコダイルの歯」、ビークルアクセサリー「45/70カートリッジ」収録

・ジャングルエクスペディションパック:「アドベンチャーコスチューム」、武器「SBS」、武器チャーム「コンパス」収録

※パッケージ版の販売は、PlayStation 4版、PlayStation 5版となります。

【注意事項】

※Xbox One版からXbox Series X|Sへのアップグレードについて

『ファークライ6』は「スマートデリバリー(Smart Delivery)」に対応します。ゲームを一度購入すれば、Xbox OneとXbox Series X|S版『ファークライ6』の発売後、どちらのゲーム機でもプレイできます。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版へのアップグレードについて

「ファークライ6」 のPlayStation 4版(ディスク版、デジタル版)をご購入いただくと、同作のPlayStation 5版デジタル版に追加費用無しでのアップグレードが可能となります。

ディスク版の場合PlayStation 5でアップグレードされた「ファークライ6」のPlayStation 5版デジタル版をプレイする際には、ご購入いただいた『ファークライ6』のPlayStation 4版ディスクをPlayStation 5に入れておく必要があります。

ディスク版のアップグレードを行なうにはPlayStation 5が必要です。PlayStation 5デジタルエディションではアップグレードを行なうことはできません。ディスク版のアップグレード時には、ご購入いただいた『ファークライ6』のPlayStation 4版ディスクをPlayStation 5に入れておく必要があります。

デジタル版のアップグレードを行なうには、PlayStation 5またはPlayStation 5デジタルエディションが必要です。

いずれの場合も、PlayStation Networkへの登録、十分なストレージ容量、高速インターネット接続とその接続料金が必要となります。