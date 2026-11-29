2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第23回
忘れ物タグはiPhoneユーザーだけのものじゃない、Androidユーザーも買おう！ 確実に動作する著名メーカー品が◎
2026年11月29日 18時30分更新
AirTagの登場以降、注目度が上がった忘れ物タグ。「うっかり」をしやすい人にとっては、“ガチ”で役に立つ有用デバイスです！ Androidも「Find Hub」として本格的に対応してきたので、Androidユーザーももちろん買いです。
ECサイトに行くと千差万別、さまざまな商品がありますが、利用目的上、確実に動作することが価格以上になにより重要。そこでここでは著名メーカーの製品をあえてピックアップ。それでもAmazonブラックフライデーなら、2000円以下でも買えるので、お守り的には不満無しです！
アップル純正「AirTag」は対応iPhoneなら方向や距離もわかる
セットでケースを購入するのも忘れずに
まずは定番のアップル「AirTag」から。現在の価格は15％オフの4649円。iPhoneやiPadなど、アップル製デバイスとしか組み合わせられないのが残念ですが、UWB対応のiPhoneと組み合わせると、「正確な場所を見つける」というほかにはない機能が使えます。近くにある場合は方向や距離までわかって探しやすいです。
価格は少々高めでも、iPhoneユーザーなら、一番重要な自宅の鍵などと組み合わせて使いたいところ。ただし、取り付け用のフックのようなものはないので、ケースとの組み合わせが必要。Amazonにはサードパーティー製の安価なアクセサリーがさまざま売られているので、一緒に買いましょう。
穴が空いていて、キーホルダーに直接取り付け可能
Anker「Eufy Security SmartTrack Link」
続いてはおなじみAnkerの製品。タグ自体に穴があって、直接キーホルダーなどに付けることもできます。UWBは非対応ですが、Amazonブラックフライデーでのセール価格は1個1790円と安価なので問題なし。いろいろなところに取り付けちゃいましょう。
なお、iPhone用とAndroid用は別製品の形で用意。Android用も同じく、Amazonブラックフライデーで1790円になっています。
1個でiPhone／Android両対応 安くてオシャレはさすが
シャオミ「Xiaomi Tag」
高コスパの代名詞、シャオミからも忘れ物タグが今年登場。「Xiaomi Tag」は1個でiPhoneとAndroidに両対応（同時に使えるスマホは1台のみ）。iPhoneとAndroidを使い分けている人、乗り換え予定がある人に便利です。
10gと軽く、シンプルな薄型筐体も魅力で、フレームと本体に隙間があることで、キーホルダーやストラップなどに直接つなげることが可能なのもうれしい点。1個では1781円、4個セットは5480円とさらにオトクになってます。
カード型＆1.7mmの薄さで財布やカードケースにそのまま入る
Anker「Eufy SmartTrack Card E40」
カード型の忘れ物トラッカーも各社から登場していますが、この製品はAnkerの最高峰モデル。クレジットカードなどに近い、1.7mmの薄型でカード入れなどにそのまま入るほか、ワイヤレス充電対応、iPhone／Androidの両対応と、機能的には全部入り。カード側のボタンを押すことで、スマホを鳴らすという逆の探索も可能です。セール価格は25％オフの4490円。
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