2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第19回
【Amazonで飯を食う。】筆者オススメの米＆麦をブラックフライデーからピックアップ
2026年11月28日 19時15分更新
Amazonで米を買う。以前は少々イメージしにくかった商品ですが、最近では「by Amazon」と名づけられたPBで力が入っていて、しかも全国のさまざまな銘柄米が選べる！ というわけで、人気が出ている模様。Amazonブラックフライデーのタイミングで買いたい米（と麦）を紹介します！
ブランド物の白米5kgが2000円台から
パックご飯や麦飯用のもち麦にも注目！
まず1つめが、おなじみ秋田の「あきたこまち」の5kg。しかも炊飯に便利な無洗米。あきたこまちと言えば、光沢感があって、冷めても美味しい！ 5kgで2670円とお手頃価格なので買いでしょう。
続いては北海道産の「ゆめぴりか」。品種改良も進み、北海道は大変美味しいお米が生み出される米どころに。特にゆめぴりかは、もっちり食感と粘りで食べ応えありの人気ブランド。後述する大麦との組み合わせにも合ってます。
一人暮らしで炊飯が面倒なとき、夜遅くて時間がないとき、体調が悪いときでも、台所の棚に入れておけば何かと便利なパックご飯。量も多めの200gで新潟産こしひかりが使われたパックが、20個セットで3189円（1個159円）。定期おトク便での10％オフも可能です。
健康のことを考えると、食物繊維がタップリ取れる麦飯は広くオススメです。by Amazonの「胚芽もち麦 2kg」は白米と同じように丸い形で変な臭いもなく、粘りもある程度持っていて食べやすいです。白米以上の食べ応えもあり、これが入った麦飯に慣れると普通のご飯では物足りなくなるほど！
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