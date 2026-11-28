2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第17回
これなら家族に文句言われない！ インテリアにもなるルーターが大幅割引き中
2026年11月28日 14時45分更新
自宅に光回線を引いていると必要になるWi-Fiルーター。ただ、どうしても仏頂面な感じの製品が多くて、リビングルームに置くと家族に微妙に嫌な目で見られることも。
これならそんなことはない！ Wi-Fiルーターなのに自宅のインテリアにも合うデザイン。ちょっと謎なファーウェイ製ルーターがAmazonブラックフライデーで大幅割引中です！
というわけで、今回紹介する「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」はWi-Fi 7＆デュアルバンド（2.4GHz＋5GHz）対応のルーターながら、氷山を模したようなデザインはルーターのようには見えません。今回のAmazonブラックフライデーでは33％オフの1万8900円。性能も十分であることを考えると、“買い”な価格でしょう。
この氷山のような部分はただのデザインではなく、透明アンテナも搭載されており、性能面でも役立っているとか。また、国内の主要なIPV6（IPoE）サービスに対応しているほか、有線LAN端子としてWAN/LAN共用の2.5GbE端子を2つ装備。高速光回線の性能も活かせます。
同社製品では、文庫本サイズでシンプルな外見が特徴のWi-Fi 6ルーター「HUAWEI WiFi Mesh 3+」もAmazonブラックフライデーでセール中。1台では6480円、最初からメッシュが組まれた2台パックは1万2240円なので、一戸建てや広めのマンションに住んでいるなら、こちらもありでは？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第999回
トピックス【これを読むだけでOK】Amazonブラックフライデー【完全攻略法】 話題の製品を随時更新中！
-
第16回
PC【時代は10GbE】高速光回線の性能を活かせる10ギガネットワークへの買い物をブラックフライデーで敢行
-
第15回
デジタル1世代前だけど、3万円台前半なら買い！ ファーウェイの人気スマートウォッチがブラックフライデーで大幅割引
-
第14回
デジタル【10万円以下で16GBメモリー】実用スペックで安いのはさすが！ マウスコンピューターのノートPCを買う
-
第13回
PC1万円以下モニターはこんなにあった！ 映ればOK？ いやいやなかなか高性能っぽいです
-
第12回
PCパーツ【品薄になる前に】買うぞSSD！ ブラックフライデーで買うなら早めに注文したい定番品
-
第11回
トピックスPFUのHHKBシリーズがAmazonブラックフライデーにて最大26％オフ
-
第10回
デジタルCPUと同時購入でマザーボードが1万2000円引き、ASRockのAmazon Black Fridayセール
-
第9回
トピックスOWCがAmazonブラックフライデーで最大26％OFF、Thunderbolt 5はポイント15％還元も対象
-
第8回
デジタルエレコム、Amazonブラックフライデーで半固体モバイルバッテリーなど1,171アイテムを特別価格で販売
- この連載の一覧へ