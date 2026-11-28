自宅に光回線を引いていると必要になるWi-Fiルーター。ただ、どうしても仏頂面な感じの製品が多くて、リビングルームに置くと家族に微妙に嫌な目で見られることも。

これならそんなことはない！ Wi-Fiルーターなのに自宅のインテリアにも合うデザイン。ちょっと謎なファーウェイ製ルーターがAmazonブラックフライデーで大幅割引中です！

というわけで、今回紹介する「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」はWi-Fi 7＆デュアルバンド（2.4GHz＋5GHz）対応のルーターながら、氷山を模したようなデザインはルーターのようには見えません。今回のAmazonブラックフライデーでは33％オフの1万8900円。性能も十分であることを考えると、“買い”な価格でしょう。

この氷山のような部分はただのデザインではなく、透明アンテナも搭載されており、性能面でも役立っているとか。また、国内の主要なIPV6（IPoE）サービスに対応しているほか、有線LAN端子としてWAN/LAN共用の2.5GbE端子を2つ装備。高速光回線の性能も活かせます。

同社製品では、文庫本サイズでシンプルな外見が特徴のWi-Fi 6ルーター「HUAWEI WiFi Mesh 3+」もAmazonブラックフライデーでセール中。1台では6480円、最初からメッシュが組まれた2台パックは1万2240円なので、一戸建てや広めのマンションに住んでいるなら、こちらもありでは？