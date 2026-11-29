映像や電子書籍を楽しんだり、ペンでイラスト作成も楽しめるタブレット。安価なものから高級モデルまでいろいろありますが、アプリの充実度とペン操作の利便性を考えると、Appleの「iPad」がその頂点と言えるでしょう。

Amazonブラックフライデーの先行セールでは、その中でもペンでの自然な描き心地とパワフルなCPU（M4）が特長の「11インチiPad Air（M4）」のWi-Fiモデルが10％オフで販売中。高性能なiPadが欲しいなら、これがチャンスでしょう。

128GB／256GBモデルが10％オフで11万6800円／13万3800円

カラフルな4色が選べるのも◎

今回セール対象になっているのはWi-Fiタイプの11インチiPad Air（M4）の128GBモデル／256GBモデルで価格は11万6800円と13万3800円。今ならスターライト、スペースグレイ、パープル、ブルーの4色とも選べます！ お気に入りのカラーでiPad Air、ぜひ入手してください！