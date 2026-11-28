2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第18回
激安自作PCプチアップグレード5選 メモリーやSSDに手が届かないならコレだろ！
2026年11月28日 16時00分更新
先行セールが始まったAmazonブラックフライデー。とは言え、自作PCユーザーにとっては、メモリーやSSDは高嶺の花で到底手が届かないという人も多いはず。
それでも自作PCをアップグレードしたいという人に、安くて楽しめるパーツを紹介。1000円以下でも試せるものもピックアップしたので、「そんなのアップグレードじゃない」とか言わないで……。
蓄光で暗闇でも光る「結束バンド」で手っ取り早く派手に
まずは光る「結束バンド」。蓄光により暗闇でも光るそう。5色×2本で、記事執筆時点なら1480円。自分の自作PCにハマるかどうかは別にして、手っ取り早く派手になるよ！
サポートステー、1000円以下なら意地張らずに付けましょう
続いてはグラボのサポート用ステー。巨大グラボを縦置きケースで使う際につっかえ棒が必要かどうか……意見が分かれる話題で、筆者も最初は「要らない！」と思ってました。でも、じっくり見ていると、なんかやっぱり歪んでるんですよね。これはPCIeスロットにも負荷がかかっているはず。
1000円以下で対応できるなら、大事な資産（グラボとマザー）を守るためにもサポートステー、そろそろ買ってもいいんじゃないですかね？
マザー／PCケースのUSB Type-Cって余ってませんか？
PCケースが古いまま、マザーボードを新しくすると、マザー上にあるフロントパネル用のUSB Type-Cヘッダーが余ってしまうことあります。その際に便利なのがこのケーブル。拡張スロット部分にUSB Type-C端子を追加できます。
逆にPCケースが新しくてType-C端子があるのに、マザー上のUSB Type-Cヘッダーがない場合も対応可能。こういうアダプターを用意すれば、従来型のUSB 3.0ヘッダーをUSB Type-Cヘッダーに変換可能。両方1000円強でできるアップグレードなので、該当する自作PCを使っているならピッタリです。
自作PCを彩る小型モニターが6000円弱から
最近トレンドになっているのが、自作PC内への小型モニターの設置。CPUやケース内の温度を表示したり、好きなキャラクターを表示するなど、使い方はいろいろ。セール対象になっているupHereブランドの製品は、融通が利く4.9型の小型モニターでセール価格は6000円弱。USB接続で画面出力するタイプです。
10GbEのLANカードを買うなら、蟹チップが断然オススメ
「10ギガ」の高速光回線が普及してきた中、自作PCの有線LANもアップグレードしたいところ。特に100GB級のゲームダウンロードではハッキリ差が出ますからね。
10GbEのLANカードを購入するなら、断然オススメは最新の蟹チップ（Realtek）搭載製品。7000～8000円で購入できて、発熱が少ない！ 写真の製品はPCIe 4.0 x1で空きスロットがあるPCは多いでしょうが、PCIe 3.0までの対応だと10GbEのフル速度は出ないので要注意。
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